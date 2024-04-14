Кто и как может получить пенсию умершего родственника

По закону в случае смерти пенсионера, выплата пенсии прекращается с первого числа следующего месяца. Но начисленные суммы пенсии, причитавшиеся пенсионеру в текущем месяце и оставшиеся неполученными в связи с его смертью в указанном месяце, не включаются в состав наследства и выплачиваются членам его семьи. Об этом рассказал Финансам Mail.ru декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.