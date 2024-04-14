Кто и как может получить пенсию умершего родственника

Речь идёт о состоявших на его иждивении родственниках. «Одному из родителей, супругу или другим членам семьи эта пенсия назначается независимо от того, состояли они или нет на иждивении умершего человека», — отмечает эксперт.
Кроме того, претендующие на выплату члены семьи должны проживать совместно с умершим пенсионером на день его смерти и обратиться за неполученными суммами не позднее чем до истечения шести месяцев со дня смерти.
При обращении нескольких членов семьи пенсии делятся между ними поровну.
Как подчеркивает юрист, на пенсию не может претендовать родственник, чьи действия привели к смерти пенсионера, и чья вина была доказана в суде.
Чтобы получить пенсионную выплату, члены семьи умершего должны предоставить в Социальный фонд России несколько документов. В частности, заявление о выплате начисленной и неполученной пенсионером суммы пенсии; документ, удостоверяющий личность заявителя; свидетельство о смерти; документы, подтверждающие родственные отношения с умершим (свидетельство о браке, свидетельство о рождении
Если с момента смерти пенсионера прошло больше шести месяцев, то претендовать на пенсию могут его наследники. Им также нужно предоставить заявление о выплате; документ, удостоверяющий личность заявителя и свидетельство о праве на наследство, рассказал Виноградов.
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