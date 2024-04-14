Когда банк вправе не вернуть вкладчику деньги

Классическим примером неожиданного лишения клиента возможности получить деньги со вклада в банке является дело по спору между гражданином Будником и Сбербанком, которое дошло до Верховного Суда в 2018 году, напоминает эксперт. Клиент перевел в банк деньги из другого банка и открыл вклады, потом обратился за выдачей наличных. Банк запросил у клиента не только документы об истории происхождения денег (деньги изначально были получены гражданином от организации за оказанные в частном порядке услуги), но и объяснения об экономическом смысле операций, а потом, усомнившись в законности операций, отказал в выдаче денег.