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Когда банк вправе не вернуть вкладчику деньги

Существует широкий круг случаев, когда деньги вкладчику банк не вернет. Об этом Финансам Mail.ru рассказал партнёр, исполнительный директор юридического бюро «Падва и Эпштейн» Антон Бабенко.

Источник: РИА "Новости"

«Всем клиентам банков следует помнить, что в банке нет денег клиента. Все деньги на счетах в банке — это обязательства кредитной организации перед клиентом, которые банк может исполнить, а может и нет», — объясняет юрист.

По договору банковского вклада банк, принявший от вкладчика или для вкладчика денежную сумму, обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты либо путем выдачи, либо путем перечисления денежных средств на указанный вкладчиком счет. Так в законе описана суть вклада.

Вкладчик же должен понимать, что его деньги не лежат в банке. В случае отзыва лицензии или банкротства обязательства банка исполняются особым образом: до 1,4 миллиона рублей можно получить через систему страхования кладов. Сумму выше — по результатам банкротства банка.

Кстати, как указывает Бабенко, такая же ситуация и с аккредитивами и со счетами эскроу, на которых хранятся деньги для оплаты недвижимости.

Но, как подчеркивает юрист, деньги банк может не вернуть не только в случае своего дефолта.

Законы возлагают на банк обязанность не выдавать деньги клиенту или не перечислять деньги по его распоряжению как минимум в следующих ситуациях:

— ограничение по счетам по решениям налоговых и таможенных органов в отношении клиента;

— списание денежных средств по исполнительному документу, например, по исполнительному листу, когда с клиента кто-то взыскал деньги по решению суда;

— арест денежных средств еще до вынесения решения суда, когда суд принял такую меру для сохранности денежных средств, чтобы обеспечить исполнение будущего решения (это возможно и в уголовных, и в гражданских делах);

— наличие дела о банкротстве клиента — банки, как правило, отслеживают начало банкротства клиентов и ограничивают им ряд операций, если клиенту-должнику закон о банкротстве это запрещает;

— наличие подозрений, что клиент стал жертвой мошенников — в этом случае сотрудники банка связываются с клиентом для уточнения обстоятельств платежа, и банк проводит платеж, если сомнения устранены или клиент предупрежден о возможном мошенничестве;

— и, наконец, когда банк исполняет свои обязанности по закону о противодействию отмыванию денег (115-ФЗ), а действия клиента или история происхождения его денег вызывают сомнения в их законности.

Классическим примером неожиданного лишения клиента возможности получить деньги со вклада в банке является дело по спору между гражданином Будником и Сбербанком, которое дошло до Верховного Суда в 2018 году, напоминает эксперт. Клиент перевел в банк деньги из другого банка и открыл вклады, потом обратился за выдачей наличных. Банк запросил у клиента не только документы об истории происхождения денег (деньги изначально были получены гражданином от организации за оказанные в частном порядке услуги), но и объяснения об экономическом смысле операций, а потом, усомнившись в законности операций, отказал в выдаче денег.

Верховный Суд тогда сформулировал позицию о том, что закон предоставляет право банку самостоятельно анализировать и оценивать сделки клиентов, относить их к сомнительным и отказывать в выдаче денег, если это необходимо банку для соблюдения антиотмывочного законуа Клиент проиграл суд банку.

«С тех пор споры между банками и клиентами об отказе в проведении операций и выдаче денег — распространенная практика», — заключил Антон Бабенко.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».