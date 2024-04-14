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Эксперт раскрыла, когда кредитка может сломать жизнь

Опоздание с платежами по кредитной карте грозит начислением штрафов и ухудшению вашей кредитной истории. Об этом Финансам Mail.ru рассказала директор юридической группы «Яковлев и Партнеры» Мария Яковлева.

Источник: Freepik

«Перед оформлением кредитной карты важно тщательно изучить договор, который предлагается подписать. Надо обращать внимание на условия использования кредитной карты, процентные ставки, комиссии за обслуживание, штрафы за просрочку платежа и другие важные пункты», — предупреждает юрист.

При этом важно не стесняться задавать вопросы кредитному менеджеру и требовать разъяснений непонятных условий.

Особое внимание следует уделить размеру процентных ставок и комиссий. Иногда банки предлагают привлекательные условия в виде низкой ставки в первый период использования карты, которые затем значительно возрастают.

«Убедитесь, что вы полностью понимаете, как будут начисляться проценты, и какова полная стоимость кредита», — предупреждает Мария Яковлева.

Большинство кредитных карт предлагают льготный период, в течение которого проценты за пользование кредитом не начисляются. Важно уметь его правильно использовать, чтобы не переплачивать.

«Минимальный платеж по кредитной карте может казаться удобным способом уменьшить краткосрочную финансовую нагрузку. Но он также может значительно увеличить общую стоимость кредита из-за начисления процентов на оставшуюся сумму долга», — указала эксперт.

Опоздание с платежами может привести к начислению штрафов и ухудшению кредитной истории, что сделает получение новых кредитов более сложным и дорогим.

Необходимо вовремя общаться с банком и обсуждать возможные варианты реструктуризации долга, если у вас возникли финансовые трудности.

Некоторые банки предлагают страхование кредитной нагрузки, которое может покрыть выплаты по кредиту в случае потери работы или других непредвиденных обстоятельств. Однако такое страхование также имеет свою стоимость.

При возникновении спорных ситуаций с банком клиент может обратиться к медийным ресурсам, агрегирующим клиентские отзывы и работающими с возражениями по банковским продуктам для создания публичного резонанса. Также можно обращаться к финансовому омбудсмену, профессиональным банковским объединениям или судебные инстанции.

Важно сохранять всю переписку с банком и документацию по кредиту, чтобы иметь подтверждение своих слов, заключила Мария Яковлева.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».