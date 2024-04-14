Эксперт раскрыла, когда кредитка может сломать жизнь

При возникновении спорных ситуаций с банком клиент может обратиться к медийным ресурсам, агрегирующим клиентские отзывы и работающими с возражениями по банковским продуктам для создания публичного резонанса. Также можно обращаться к финансовому омбудсмену, профессиональным банковским объединениям или судебные инстанции.