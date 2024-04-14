«Дочка» Auchan продала свои российские активы

В декабре «Ведомости» писали, что с помощью этой компании будет приобретен бизнес-центр «Метрополис», расположенный на Ленинградском шоссе. Тогда источники издания говорили, что эта структура может купить комплекс в интересах транспортной компании «Лидертранс», которая специализируется на предоставлении услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом на территории России. Позднее «Ведомости» сообщили со ссылкой на консультантов компании, что «Ситрас» может продать свои активы в России, продажа торговых центров проходит согласование правительственной комиссии или уже одобрена ею.