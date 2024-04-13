СМИ: производители какао-бобов в Кот-д’Ивуаре требуют повышения закупочных цен

На днях министерство сельского хозяйства, развития сельских районов и продовольствия Кот-д’Ивуара установило закупочные цены на какао-бобы в 1,5 тыс. западноафриканских франков ($2,5) за кг. Организации производителей считают, что эти цены не дают крестьянам возможности создать достаточный запас прочности на случай гибели урожая. По словам главы l'Anaproci Коффи Канга, цены должны быть повышены до 2,5 тыс. западноафриканских франков ($4) за кг.
Их поддержали политические партии. Например, представитель Демократической партии Кот-д’Ивуара Симон Дохо заявил, что «свыше 80% наших производителей какао-бобов живут за чертой бедности, в то время как страна поставляет 40% какао-бобов в мире».
Примеру Кот-д’Ивуара следует Гана — второй по значению экспортер какао-бобов в мире (соответственно 2,2 млн тонн в год и 822 тыс. тонн). На днях президент Ганы Нана Акуфо-Аддо распорядился увеличить закупочные цены на 58,2% с 20928 седи ($1560) за тонну до 33120 ($2460) за тонну до конца сезона 2023−2024 годов. На Гану приходится 15% мирового производства какао-бобов.
Недавно фьючерсы на какао-бобы на мировом рынке достигли рекордных высот на фоне распространения болезней растений и плохой погоды, сообщает портал Just Food. Ожидается, что в сезоне 2023−2024 годов поставки на мировой рынок снизятся примерно на 8%. По данным портала GlobalData, за последние 12 месяцев цены на какао-бобы выросли на 166% и 189% соответственно в рынках фьючерсов в Нью-Йорке и Лондоне. Планируется, что в сезоне 2023−2024 годов мировой сбор составит 4,5 млн тонн, что составит падение на 340 тыс. тонн по сравнению с предыдущим сезоном.