СМИ: производители какао-бобов в Кот-д’Ивуаре требуют повышения закупочных цен

Недавно фьючерсы на какао-бобы на мировом рынке достигли рекордных высот на фоне распространения болезней растений и плохой погоды, сообщает портал Just Food. Ожидается, что в сезоне 2023−2024 годов поставки на мировой рынок снизятся примерно на 8%. По данным портала GlobalData, за последние 12 месяцев цены на какао-бобы выросли на 166% и 189% соответственно в рынках фьючерсов в Нью-Йорке и Лондоне. Планируется, что в сезоне 2023−2024 годов мировой сбор составит 4,5 млн тонн, что составит падение на 340 тыс. тонн по сравнению с предыдущим сезоном.