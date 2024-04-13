МВФ утвердил выделение Гане $360 млн

Предоставление нового транша последовало после визита в Гану с 2 по 12 апреля рабочей группы МВФ, которая провела оценку прогресса африканской страны в реализации программы реформ, отмечает портал. Специалисты МВФ заявили, что власти Ганы принимают меры, «направленные на восстановление макроэкономической стабильности и устойчивости долга, одновременно закладывая основы для более сильного и более инклюзивного роста».