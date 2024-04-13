Группа компаний «Киевская площадь» выкупила Центральный детский магазин

Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов полагает, что сделка во многом обусловлена избытком у покупателя рублевой ликвидности, поток которой генерируют другие активы. Покупка известного объекта в центре Москвы, по его словам, также может быть частью GR-стратегии по аналогии с предыдущими покупками: приобретением «Киевской площадью» здания гостиницы «Украина» и «Москвариума». По словам господина Ванчугова, ЦДМ в целом востребованный у арендаторов объект, но из-за особенностей планировки в нем есть малопосещаемые зоны. Из-за этого в комплексе располагаются, в частности, дисконт-центры и фитнес-студии, указывает он. Окупаемость сделки, по мнению эксперта, составит не менее 12−15 лет.