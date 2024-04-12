В собственность государства передали компании «крабовых королей»

В конце марта Арбитражный суд Приморского края удовлетворил один из двух исков Генпрокуратуры к 45 дальневосточным рыболовным компаниям на сумму 358,7 млрд руб. Он решил передать в собственность государства восемь рыбопромышленных организаций и одного оператора такси. Ответчиками в том числе выступали крупнейшие на Дальнем Востоке добытчики краба — «крабовые короли» Дмитрий Дремлюга, Олег Кан и Дмитрий Пашов. По версии надзорного ведомства, краб и другие биоресурсы вылавливали по квотам, улов продавали за рубеж, а прибыль переводили на счета в иностранных банках. Второй иск на 17,4 млрд руб. будет рассмотрен 17 апреля.