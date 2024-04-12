Ozon «икса». За счет чего маркетплейс демонстрирует кратный рост

Онлайн-ритейл продолжает проникать в розничную торговлю, отвоевывая позиции традиционных покупателей у розничных магазинов, однако потенциальный рост Ozon может сдержать конкуренция других крупных игроков: Яндекс. Маркет и Wildberries. Впрочем, пока до насыщения российского рынка еще далеко, компании продолжат вкладываться в агрессивную экспансию в расчете на большую, чем у конкурентов, долю рынка. Поэтому топ-менеджмент маркетплейса рассчитывает, что в 2024 году общий объем оборота товаров (GMV), включая услуги, вырастет еще на 70%, а скорректированная прибыль до уплаты налогов, процентов и начисления амортизации будет положительной. Мы солидарны с оценкой бизнеса и позитивно оцениваем показатели компании. Кроме того, Ozon продолжает расти высокими темпами не только по числу клиентов, но и по количеству заказов на одного пользователя.