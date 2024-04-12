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Ozon «икса». За счет чего маркетплейс демонстрирует кратный рост

Российский маркетплейс Ozon по итогам 2023 года впервые вышел на положительный денежный поток от операционной деятельности с результатом в 87,6 млрд рублей после отрицательных результатов два и три года назад. Несмотря на чистый убыток в 42,7 млрд рублей, онлайн-ритейлер продолжает показывать впечатляющий рост заказов, удвоив их за 2023 год и нарастив количество покупателей на 31%. О том, будут ли темпы роста котировок акций следовать за ростом показателей, и сроках выхода компании на чистую прибыль, рассуждают аналитики сервиса Газпромбанк Инвестиции.

«Газпромбанк Инвестиции»
Инвестиционные аналитики
Источник: РИА "Новости"

Прогрев с Ozon

По итогам 2023 года онлайн-ритейлер Ozon смог опередить запланированный топ-менеджментом рост главного показателя оборота маркетплейса — GMV, отражающего общий объем товаров, включая услуги. Показатель вырос на 111% против запланированных 90−100% и достиг 1,752 трлн рублей. Количество активных покупателей приросло на 31%, до 46,1 млн, а число заказов выросло на 107%, превысив 965,7 млн. На одного покупателя в 2023 году пришлось более 20 заказов: пользователи маркетплейса заказывали товары в 1,6 раза чаще, чем год назад.

Выручка вслед за оборотом прибавила 53% на фоне роста комиссии маркетплейса и быстрого роста выручки от рекламы и финансовых услуг, достигнув 424,3 млрд рублей. В 2023 году компания получила убыток в размере 42,7 млрд рублей. Отрицательный результат вызван высокими расходами, направленными на рост бизнеса: в 2023 году компания расширила логистическую инфраструктуру на 87% — до 2,5 млн кв. м, а количество точек выдачи выросло почти в три раза, до 45 тыс. пунктов.

Однако убыток с прошлого года снизился на 26,7%. А чистый денежный поток от операционной деятельности впервые вышел в плюс, показав результат в 87,6 млрд рублей после отрицательных значений 2022 и 2021 годов (-18,8 и −13,6 млрд рублей соответственно).

Далеко за семьдесят

Онлайн-ритейл продолжает проникать в розничную торговлю, отвоевывая позиции традиционных покупателей у розничных магазинов, однако потенциальный рост Ozon может сдержать конкуренция других крупных игроков: Яндекс. Маркет и Wildberries. Впрочем, пока до насыщения российского рынка еще далеко, компании продолжат вкладываться в агрессивную экспансию в расчете на большую, чем у конкурентов, долю рынка. Поэтому топ-менеджмент маркетплейса рассчитывает, что в 2024 году общий объем оборота товаров (GMV), включая услуги, вырастет еще на 70%, а скорректированная прибыль до уплаты налогов, процентов и начисления амортизации будет положительной. Мы солидарны с оценкой бизнеса и позитивно оцениваем показатели компании. Кроме того, Ozon продолжает расти высокими темпами не только по числу клиентов, но и по количеству заказов на одного пользователя.

Маркетплейс остается на месте

Рынок высоко оценивает результаты Ozon. C начала 2024 года ценные бумаги компании прибавили 38,15% и по состоянию на начало апреля торгуются на отметках 3 775 рублей за акцию. На фоне роста стоимости акций компании мы считаем, что ценные бумаги Ozon в данный момент оценены справедливо. Несмотря на то что компания не платит дивиденды, дополнительный импульс ей может придать потенциальный переезд: в настоящее время головная компания маркетплейса Ozon Holdings PLC зарегистрирована на Кипре. Еще в августе 2023 года Ozon объявил о намерении локализовать в России свои активы и перерегистрировать холдинговую структуру, однако пока воз и ныне там.