Цены на металлы поддерживают ралли в металлургическом секторе

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют около 1% после снижения примерно на 0,5% накануне. Котировки колеблются чуть ниже краткосрочных сопротивлений 91 долл и 87 долл соответственно. В пятницу участники смогут оценить ежемесячный отчет МЭА по рынку, а также ждут новостей с геополитического фронта и противостояния Израиля и Ирана. В четверг ОПЕК сохранила без изменений прогноз по росту глобального спроса на нефть в этом и следующем году на уровне 2,25 млн барр/день и 1,85 млн барр/день соответственно. В организации считают, что экономическая ситуация в этом году может сложиться лучше, чем предполагалось ранее.