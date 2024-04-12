Цены на металлы поддерживают ралли в металлургическом секторе

Внешний фон утром пятницы можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть пытаются расти после снижения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках несколько улучшились. Цены на золото обновили очередной исторический максимум и достигли 2400 долл/унц.
Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 0,1% и 0,25% соответственно, рублевый индикатор при этом покорил очередной максимум с февраля 2022 года 3455 пунктов и все еще не выглядит перекупленным со следующей возможной целью повышения 3500 пунктов. Долларовый РТС остается в районе 1160 пунктов и испытывает сложности с ростом из-за нового витка укрепления американской валюты.
Рубль утром на Мосбирже ослабевает в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 93,64 ₽, 100 ₽ и 12,90 ₽ соответственно. Российская валюта остается недалеко от минимумов текущего года против доллара (93,93 ₽), евро (101,69 ₽) и юаня (12,94 ₽).
В начале торгового дня российский фондовый рынок может продолжить рост в рублевом сегменте благодаря более слабому рублю и интересу к акциям экспортеров и дивидендных эмитентов. Особенно уверенно в последние сессии чувствуют себя бумаги металлургических компаний, которые поддерживает рост цен на цветные и драгоценные металлы. В частности, цены на золото в конце недели достигли очередного исторического пика 2412 долл/унц, что должно благоприятно отразиться на акциях Полюса и Селигдара, по которым не исключена выплата дивидендов по итогам 2023 года. РУСАЛ и Эн+ Групп, в то же время, поддерживают многомесячные пики цен на алюминий.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют около 1% после снижения примерно на 0,5% накануне. Котировки колеблются чуть ниже краткосрочных сопротивлений 91 долл и 87 долл соответственно. В пятницу участники смогут оценить ежемесячный отчет МЭА по рынку, а также ждут новостей с геополитического фронта и противостояния Израиля и Ирана. В четверг ОПЕК сохранила без изменений прогноз по росту глобального спроса на нефть в этом и следующем году на уровне 2,25 млн барр/день и 1,85 млн барр/день соответственно. В организации считают, что экономическая ситуация в этом году может сложиться лучше, чем предполагалось ранее.
События дня:
- ежемесячный отчет МЭА по рынку нефти (11.00 мск)
- экономические прогнозы ЕЦБ (11.00 мск)
- встреча министров финансов еврозоны (13.00 мск)
- предварительный индекс потребительских настроений и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за апрель (17.00 мск)
- квартальные результаты JPMorgan, Wells Fargo, BlackRock, Citigroup
- совет директоров АЛРОСы по дивидендам за 2023 г
- на Мосбирже начнутся торги акциями МФК «Займер»
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