Золото бьет рекорды роста. О чем говорит бегство денег в защитные инструменты?

Госдума приняла закон о повышении НДПИ на золото на 78 тыс. руб. за 1 кг с 1 июня и до конца 2024 г. В большей мере от этого страдают акции золотопроизводителей. Хотя распродажи последних дней носили явно эмоциональный характер. Не так уж и велико воздействие этого налога в сравнении с мировыми рисками, заключил Николай Кузнецов.