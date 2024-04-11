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Золото бьет рекорды роста. О чем говорит бегство денег в защитные инструменты?

В конце декабря цена на золото преодолела психологически важную отметку в 2000 долларов, а сегодня цена фьючерса на золото составляет уже 2355 долларов. В моменте стоимость актива доходила до 2360 долларов, а это — новый исторический максимум. Что будет с ценами на «желтый металл», рассказал Финансам Mail.ru доцент кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов Государственного университета Николай Кузнецов.

Источник: AP 2023

Растет не одно золото: с отставанием по времени его догоняет серебро и платина.

«В общем, в рост пошли так называемые “защитные активы” — те металлы куда “бежит” капитал, когда ему становится неуютно в традиционных финансовых инструментах (акциях и облигациях)», — поясняет Николай Кузнецов.

О чем же говорит это бегство денег в защитные инструменты? О том, что очень уж неспокойно стало деньгам в современном мире, говорит экономист.

Не спокойно в геополитике. Активный конфликт Россия-Украина и потенциальная возможность втягивания в него НАТО. Очередная эскалация по линии Израиль-Палестина, готовая вырваться за пределы региона. Израиль ждет ответного удара Ирана. Иран ждет удара Израиля. Непонятно, вступит ли в этот конфликт США. Вялотекущие конфликты Армения-Азербайджан и Молдова-Приднестровье в сердце Европы, зависший вопрос Китай-Тайвань.

Не спокойно и в экономике. Скачки цен на нефть и газ. Обрушающийся европейский рынок. Беспрецедентно и безгранично растущий госдолг США. Банкротства ряда крупнейших компаний в Китае. А еще угроза стихийных бедствий и возможность пандемии нового вируса.

«В общем, возникает вопрос: “Куда же крестьянину податься?”. “Крестьяне”, имеющие капитал, в таких случаях, всегда спешат укрыть его в надежных золотых гаванях», — рассуждает финансист.

Что будет в перспективе? Делать какие-то прогнозы на пике цены довольно сложно, признает эксперт. Золото вполне может и скорректироваться вниз. Однако едва ли эта коррекция будет значительной. А вот в случае обострения геополитических конфликтов, по мнению Кузнецова, вполне вероятен и новый рост.

Эксперт также отмечает, что в России на цену золото сегодня дополнительно (и не в лучшую сторону) влияет придуманный правительством повышенный налог.

Госдума приняла закон о повышении НДПИ на золото на 78 тыс. руб. за 1 кг с 1 июня и до конца 2024 г. В большей мере от этого страдают акции золотопроизводителей. Хотя распродажи последних дней носили явно эмоциональный характер. Не так уж и велико воздействие этого налога в сравнении с мировыми рисками, заключил Николай Кузнецов.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».