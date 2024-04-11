Власти предложили новые меры сдерживания цен на бензин

Андрей Дьяченко, главный аналитик по макроэкономике, рынкам нефти и нефтепродуктов «Пролеум» (ранее «Петролеум Трейдинг»), прогнозирует снижение краткосрочной волатильности на спотовом рынке. «Такая практика на товарной бирже не только снизит напряженность на торгах, но и будет иметь более долгосрочный эффект — расширение практики формульных контрактов среди потребителей», — заключил он. Но Сергей Кондратьев, заведующий сектором экономического департамента Института энергетики и финансов (ИЭФ), не уверен, что это предложение заметно повысит ликвидность на бирже. «Идея понятна: если эти объемы не покупает ВИНК, то они доступны для независимых сетей. Но ВИНК и сейчас чаще покупают топливо друг у друга по договорам (например, для розничных сетей в регионах, где у них нет НПЗ/нефтебаз), но иногда и выходят на биржу. Вероятно, правительство будет отслеживать выполнение этой рекомендации и давать неформальные сигналы участникам в случае ее нарушения, но я бы не дискриминировал так ВИНК в сравнении с другими участниками рынка (продавать можно, покупать не надо)», — заключает он.