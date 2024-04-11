Торги на фондовых биржах США накануне завершились падением трех основных индексов на 0,8−1,1%. S&P 500 при этом по итогам дня смог удержать поддержку 5145 пунктов, стабилизация ниже которой может угрожать среднесрочному бычьему тренду в акциях. Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1%. В четверг в США ждут в том числе данных по производственной инфляции, которые также могут показать её ускорение в марте.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют менее чем 0,5% после повышения примерно на 1% накануне. Более высокие цены на нефть уже заставили США приостановить её покупку в стратегические резервы, начинают разгонять инфляцию и в итоге могут способствовать снижению спроса на «черное золото».
Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 0,7% и 0,1% соответственно, на этот раз воздержавшись от обновления очередных локальных пиков. Рублевый индикатор, однако, сохраняет курс на сопротивление 3455 пунктов, а долларовый РТС остается у 1160 пунктов, испытывая давление со стороны рубля.
Рубль утром на Мосбирже ослабевает в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 93,67 ₽, 100,60 ₽ и 12,91 ₽ соответственно. Российская валюта продолжает обновлять минимумы с ноября 2023 года к доллару в том числе ввиду силы последнего на Форекс, сохраняя небольшую дистанцию от минимумов текущего года против евро (101,69 ₽) и юаня (12,93 ₽).
В начале торгового дня российский фондовый рынок может продолжить попытки роста в рублевом сегменте благодаря в том числе более высоким ценам на сырьевые товары, которые способствуют скачкам бумаг в отдельных секторах (например, производителей алюминия, золото и никеля). В то же время напряженность в долларовом сегменте возрастает из-за изменения ожиданий в отношении ставки ФРС, которые оказывают поддержку американской валюте и могут давить на индекс РТС. Кроме того, финансовые власти РФ начинают говорить о возможном смягчении монетарной политики во 2-й половине текущего года, что также негативно сказывается на рубле. Данные среды, в частности, показали сохранение темпов роста потребительской инфляции в России в марте на 7,7% г/г — как и ожидалось.
События дня:
- объем новых кредитов Китая (11.00 мск)
- встреча Еврогруппы (13.00 мск)
- ежемесячный отчет ОПЕК по рынку нефти (15.00 мск)
- заседание ЕЦБ (15.15 мск) и пресс-конференция (15.45 мск) регулятора
- еженедельные данные по обращениям за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
- индекс цен производителей США в марте (15.30 мск)
- торговый баланс России в феврале (16.00 мск)
- выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (17.15 мск)
- совет директоров Хендерсон рассмотрит вопрос дивидендов за 1-й кв 2024 г
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