В начале торгового дня российский фондовый рынок может продолжить попытки роста в рублевом сегменте благодаря в том числе более высоким ценам на сырьевые товары, которые способствуют скачкам бумаг в отдельных секторах (например, производителей алюминия, золото и никеля). В то же время напряженность в долларовом сегменте возрастает из-за изменения ожиданий в отношении ставки ФРС, которые оказывают поддержку американской валюте и могут давить на индекс РТС. Кроме того, финансовые власти РФ начинают говорить о возможном смягчении монетарной политики во 2-й половине текущего года, что также негативно сказывается на рубле. Данные среды, в частности, показали сохранение темпов роста потребительской инфляции в России в марте на 7,7% г/г — как и ожидалось.