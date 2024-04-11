Минфин: Доля планирующих свой бюджет выросла до 48%

«Сегодня в современном мире финансовая грамотность — это базовый набор знаний, который необходим каждому человеку. Министерство финансов больше десяти лет занимается темой финансовой грамотности вместе с субъектами Российской Федерации, вместе с Банком России, вместе с нашим генеральным центрами компетенции», — отметил Кадочников. И уточнил, что около 70% граждан демонстрируют средний или высокий уровень финансовой грамотности.
«Последние замеры показывают, что доля граждан, которые планируют свои финансовые решения, планируют свой бюджет, выросла до 48%», — сообщил он. Это выше на три процентных пункта по сравнению с прошлым годом.
По словам Кадочникова, это хороший результат. Но нельзя останавливаться на достигнутом, потому что растет активность мошенников. Ранее он отмечал, что почти каждый житель России, согласно социологическим опросам, хотя бы раз сталкивался с попытками финансового мошенничества за последний год. «При этом именно телефонное мошенничество, когда злоумышленники представляются сотрудниками банков, ведомств и правоохранительных органов, является одной из самых распространенных схем обмана», — говорил он.
«Нам нужны новые форматы для того, чтобы общаться с аудиторией. Ровно для этого мы сегодня запускаем масштабный наш проект по финансовой грамотности», — добавил заместитель главы министерства.
Эстафета «Мои финансы» пройдет в три этапа. Первый посвящён семейному бюджету. Второй этап — первым деньгам и управлению ими. И третий этап — ответственному кредитованию.
«Мы вместе с регионами вместе с нашими коллегами по всей стране будем проводить масштабные просветительские проекты и мероприятия по финансовой грамотности», — добавил Кадочников.
Новый проект минфина России по финансовой грамотности создан для россиян всех возрастов. Как отмечается на сайте, он будет включать информационно-просветительские мероприятия по самым разным тема — в гибридном формате во всех регионах.
«Принятие финансово грамотных финансово безопасных решений — это такой ключ к финансовому благополучию каждого у нас гражданина», — в свою очередь рассказал руководитель дирекции финансовой грамотности НИФИ минфина России Михаил Сергейчик.