Минфин: Доля планирующих свой бюджет выросла до 48%

По словам Кадочникова, это хороший результат. Но нельзя останавливаться на достигнутом, потому что растет активность мошенников. Ранее он отмечал, что почти каждый житель России, согласно социологическим опросам, хотя бы раз сталкивался с попытками финансового мошенничества за последний год. «При этом именно телефонное мошенничество, когда злоумышленники представляются сотрудниками банков, ведомств и правоохранительных органов, является одной из самых распространенных схем обмана», — говорил он.