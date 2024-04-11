Крупнейший производитель вина перешел в собственность государства

Уже 5 апреля суд удовлетворил требование Генпрокуратуры об изъятии активов крупнейшего российского производителя вина ГК «Ариант». После этого представители «Арианта» обратились в Верховный суд с жалобой на нарушения при рассмотрении арбитражем Челябинской области иска Генпрокуратуры и попросили проверить законность действий судей. В частности, защитники «Арианта» обращали внимание на то, что рассмотрение дела прошло в рекордно короткий для челябинского арбитража срок, ответчикам ограничили доступ к материалам дела и отказали в переносе сроков рассмотрения, дав на изучение 25 томов дела всего три дня, а обеспечительные меры начали применять уже в день поступления иска в суд, следовало из текста жалобы, с которой ознакомился РБК. При этом судья не затребовала от Генеральной прокуратуры уточнение к исковому заявлению, предусматривающему предъявление требований к каждому из ответчиков по делу, а также расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы.