Юань еще тот: когда стоит ждать девальвации китайской валюты

Китайская валюта с 2022 года подешевела на международном рынке на 14,3%, с 6,3 до 7,2 юаня за доллар. В начале текущего года она стоила 7,09 юаня за доллар. Более того, она падала почти до уровня 7,3 юаня за доллар, пересекая «красную линию» в 7,2 юаня за доллар, которую госбанки Китая защищают валютными интервенциями.
Власти КНР проводят мягкую девальвацию национальной валюты в условиях торговой войны с США и Евросоюзом, полагают участники рынка. Министр финансов США Джанет Йеллен ежегодно посещает Китай с официальным визитом. При этом слабый юань — одна из тем переговоров между двумя странами. Слабая китайская валюта помогает КНР увеличить экспорт и поддержать экономический рост. В этом случае растет внутреннее производство.
Доходы от выпуска и поставок продукции за рубеж также растут. Валютная выручка приносит больше доходов при конвертации. Таким приемом ради поддержания роста национальной экономики часто пользуются все, включая США, ЕС, Японию и другие крупнейшие развитые страны. Йеллен 8 апреля завершила очередной четырехдневный визит в КНР без достижения каких-либо договоренностей.
Две крупнейшие экономики мира не могут договориться о снятии торговых и инвестиционных барьеров. В санкционном списке у Вашингтона до сих пор находятся крупные китайские компании, ряд топ-менеджеров и официальных лиц. США, как и ЕС, на законодательном уровне стараются сдерживать технологическое развитие Китая.
Глава Минфина США в этот раз призвала Пекин ограничить «чрезмерные инвестиции» и производство, которые намного превышают внутренний спрос. Из-за госсубсидирования промышленности китайская продукция дешевле аналогов на других рынках. В итоге китайский экспорт быстро растет и угрожает рынкам США и Европы, отметила Йеллен. «Мы уже видели эту историю раньше», — заявила она.
Что будет с юанем в России?
В некоторых российских банках доля депозитов в юанях достигает четверти от всех вкладов. Поэтому колебания рыночного курса китайской валюты привлекают внимание также, как и изменения стоимости доллара и евро.
Доля юаня на торгах на Мосбирже выросла в марте до нового исторического максимума в 53% с 46,6% в феврале. На торгах внебиржевого российского валютного рынка она также обновила рекорд и достигла 39,6% (32,5% в феврале). Об этом сказано в опубликованном 8 апреля докладе ЦБ РФ «Обзор рисков финансовых рынков».
Вместе с тем, доля доллара и евро на торгах на Мосбирже снизилась до 46,4% с 52,8% в феврале. Но в России курс юаня к рублю по-прежнему меняется в направлениях, которые задают европейская и американская валюты. В последнее время рубль слабеет на Мосбирже, а юань вместе с долларом и евро дорожает. В целом курс рубля к этим валютам определяется поступлением валютной выручки в страну. Доля юаня в расчетах за российский экспорт и импорт достигает около 40%.
В связи с перечисленными факторами мягкая девальвация китайской валюты незаметна на российском рынке. «В России во многом курс юаня зависит от спроса на эту валюту со стороны российских инвесторов. С их стороны спрос на юань растет», — пояснил начальник аналитического отдела ИК «РИКОМ-Траст», к.э.н. Олег Абелев. По его словам, в стране во многом наблюдается дефицит юаневой ликвидности, образовавшийся в последние нескольких месяцев и это свидетельствует о росте спроса на юань.
Согласно оценке экономиста, в России ослабление рубля к юаню возможно. «Но если Центральный банк Китая будет плавно снижать курс, например, через снижение ставки, то это должно компенсировать влияние на курс юань-рубль в России», — считает он.
В целом курс юаня на Мосбирже зависит от спроса на него в России, следует за курсами рубля к доллару и евро через кросс-курсы и мало зависит от курса юаня на международном рынке, согласно биржевым данным.
«Курс юаня относительно рубля зависит в первую очередь от ценности рубля и юаня, — пояснил инвестбанкир, основатель телеграм-канала @bitkogan Евгений Коган. — Все международные торговые и финансовые потоки Китая влияют на юань, а значит и на курс юаня к рублю».
По мнению Когана, спрос на юань в России сильнее влияет на ценность рубля, чем юаня, так как российская экономика и объемы ее торговли гораздо меньше китайской. При этом расхождения прямого курса на российском рынке и кросс-курсов присутствуют из-за санкционных ограничений, но это факторы гораздо меньшего порядка.
Причины ослабления юаня
Помимо поддержки экспорта есть ряд других причин ослабления китайской валюты. Одна из них — укрепление доллара на международных рынках после выхода хорошей статистики о рынке труда США. Федеральная резервная система США после таких статданных дала понять, что не будет снижать высокие процентные ставки еще долгое время. В этом случае доллар дорожает, а ЦБ Китая сложнее стабилизировать юань. Национальная валюта также оказалась под давлением из-за недовольства инвесторов перспективами экономического роста КНР: увеличивается отток капитала из страны.
«По сути, Народный банк Китая реализует политику валютного коридора», — пояснил Олег Абелев. Слишком крепкий курс будет резко снижать доходы от экспорта, в том числе в США, а слишком слабый — будет означать рост инфляции и плодить сомнения относительно того, что цели по росту ВВП Китая в 5,5% годовых могут быть не достигнуты, пояснил он.
«Поэтому валютный диапазон 7,1−7,4 юаня за доллар будет поддерживаться довольно долго, — прогнозирует эксперт. — С учетом объема резервов, которым обладает Китай, а это крупнейшие в мире золотовалютные резервы, не должно быть проблем с поддержанием политики валютного коридора».
«Говорить, что налицо девальвация юаня я бы точно не стал. Это директивные решения регулятора Китая. Когда регулятор понимает, что необходимо усилить либо ослабить приток валюты в страну через торговые каналы, он идет либо на плавное ослабление, либо на плавное укрепление юаня по отношению к доллару», — подчеркнул Абелев.
Евгений Коган считает, что намеренной девальвации национальной валюты со стороны китайских властей нет. «Скорее, наоборот: вот уже третий год они пытаются затормозить ослабление юаня разными способами, — пояснил он. — Само ослабление юаня против доллара носит фундаментальный характер: в США ставки растут, в Китае — наоборот, плюс замедление, а временами и падение экспорта и иностранных инвестиций в КНР. Будет американская ФРС опускать ставки или китайская экономика укрепляться — увидим стабилизацию или рост юаня по отношению к доллару».
Два курса — одна девальвация
Рыночный курс юаня (офшорный) определяется спросом и предложением китайской валюты на биржах. Например, курс юаня к рублю на Московской бирже или к доллару в Гонконге. Но не менее важен курс юаня, который устанавливает Народный банк Китая из расчета спроса-предложения валюты в стране и трансграничных потоков капитала. Это так называемый фиксинг курса (оншорный).
ЦБ Китая публикует фиксинг в 9:15 утра по местному времени, после чего юань может торговаться в стране в диапазоне 2% от фиксинга. На его изменения ориентируются международные инвесторы. Например, в понедельник 8 апреля регулятор установил центральный курс доллар-юань на предстоящую торговую сессию на уровне 7,0947.
Трейдеры следят за фиксингом в поисках признаков того, куда Пекин хочет направить юань.
На прошлой неделе Народный банк Китая зафиксировал курс юаня немного слабее предыдущего и хуже ожиданий аналитиков. «На финансовых рынках это было воспринято как сигнал о том, что Пекин теперь может планировать смену курса, а именно девальвацию валюты для поддержки отечественной экспортной отрасли», — пояснил главный инвестиционный стратег для частных и корпоративных клиентов Deutsche Bank Ульрих Стефан.
Эти ожидания привели к снижению китайских индексов, а юань в стране обесценился до четырехмесячного минимума и оказался в пределах нескольких пунктов от нижней границы торгового диапазона, разрешенного ЦБ Китая (минус 2% от фиксинга).
«Китайские акции также заметно упали, поскольку финансовые рынки стали нестабильными или интерпретировали девальвацию как признак слабости», — отметил Ульрих Стефан.
Кроме того, регулятор старается не допускать ситуации, когда два курса юаня слишком сильно расходятся друг с другом. Но за последние дни курсы разошлись сильно — около 7,09 в стране и свыше 7,2 на международном валютном рынке.
«Центральный банк Китая препятствует значительной девальвации юаня по отношению к доллару США с начала года. В своих ежедневных отчетах он указывал, что его предел терпимости к девальвации национальной валюты составляет 7,20 юаня за доллар», — напомнил Стефан.
Китайские госбанки выходят с покупкой юаней и продажей долларов на азиатских биржах, например, в Гонконге, и удерживают по возможности доллар на уровне около 7,20 юаня. Но американская валюта в последнее время превышала этот уровень. Слабеет китайская валюта и внутри страны. Для сравнения, в 2019 году фиксинг отражал более крепкий юань на внутреннем рынке — 6,8586 юаня за доллар.
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