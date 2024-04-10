Юань еще тот: когда стоит ждать девальвации китайской валюты

Вместе с тем, доля доллара и евро на торгах на Мосбирже снизилась до 46,4% с 52,8% в феврале. Но в России курс юаня к рублю по-прежнему меняется в направлениях, которые задают европейская и американская валюты. В последнее время рубль слабеет на Мосбирже, а юань вместе с долларом и евро дорожает. В целом курс рубля к этим валютам определяется поступлением валютной выручки в страну. Доля юаня в расчетах за российский экспорт и импорт достигает около 40%.