В SberCIB назвали самые перспективные акции на российском фондовом рынке

Эксперты добавили в подборку лучших бумаг акции золотодобывающей компании ЮГК (UGLD). Цены на золото достигли $2350 за унцию и обновили исторические максимумы. EBITDA (показатель прибыли бизнеса до вычета процентов по кредитам, расходов на налоги и амортизацию) компании примерно в два раза более чувствительна к динамике цен на золото, чем EBITDA «Полюса». При повышении цены на золото на $100 за унцию чистая прибыль ЮГК за 2024 год может увеличиться примерно на 20%, сообщили в компании.