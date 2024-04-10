В SberCIB назвали самые перспективные акции на российском фондовом рынке

Аналитики SberCIB Investment Research обновили список лучших акций крупнейших эмитентов на российском рынке. В подборку вошли акции IТ-компании «Группа Позитив», специализирующейся на разработке решений в области кибербезопасности, а также бумаги владельца платформы для подбора персонала HeadHunter и золотодобытчика ЮГК.
«Группа Позитив»
«Группа Позитив» (POSI) — лидер рынка в сфере результативной кибербезопасности в РФ — недавно изменила параметры программы мотивации, которые стали более благоприятными для акционеров. В связи с этим эксперты добавили в подборку перспективных бумаг ее акции.
Целевая цена по бумагам «Группы Позитив» составляет ₽3284 за акцию, потенциал роста (по сравнению с закрытием торгов 9 апреля) — 18%.
HeadHunter
HeadHunter (HHRU), владельцу онлайн-платформы по подбору персонала, выгодна текущая конъюнктура на рынке труда России. В SberCIB ожидают, что в 2024—2026 годах клиентская база компании продолжит расти двузначными темпами. После редомициляции, намеченной на вторую половину 2024 года, HeadHunter может вернуться к выплате дивидендов с доходностью около 13%.
Целевая цена по бумагам HeadHunter составляет ₽4900 за акцию, потенциал роста — 8%.
«Южуралзолото»
Эксперты добавили в подборку лучших бумаг акции золотодобывающей компании ЮГК (UGLD). Цены на золото достигли $2350 за унцию и обновили исторические максимумы. EBITDA (показатель прибыли бизнеса до вычета процентов по кредитам, расходов на налоги и амортизацию) компании примерно в два раза более чувствительна к динамике цен на золото, чем EBITDA «Полюса». При повышении цены на золото на $100 за унцию чистая прибыль ЮГК за 2024 год может увеличиться примерно на 20%, сообщили в компании.
Целевая цена по бумагам «Южуралзолота» составляет ₽1 за акцию, в настоящий момент акции компании торгуются на уровне ₽1,012.
В начале апреля эксперты убрали из подборки две компании — ретейлера X5 Group и бумаги маркетплейса Ozon. Расписки X5 Group покинули подборки акций, поскольку Мосбиржа объявила о приостановке торгов данными бумагами с 5 апреля. Решение было связано с иском Минпромторга, который требует приостановить права нидерландской головной компании в отношении ее российской «дочки».
Бумаги Ozon покинули список, так как котировки достигли целевой цены. В феврале компания опубликовала результаты за 2023 год, которые существенно превзошли прогнозы. Эксперты сохраняют позитивный долгосрочный взгляд на расписки Ozon.