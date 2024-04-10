В Госдуму внесли законопроект о налоговом вычете для венчурных инвестиций

По словам Даванкова, поддержка законопроекта правительством является важным сигналом для всех, кто готов вкладываться в инновации и человеческий капитал. «Инвестиции в венчуры за пять лет смогут вырасти вдвое, а государство получит до 40 млрд рублей дополнительных поступлений от новых бизнесов и до 150 тыс. новых высококвалифицированных рабочих мест», — считает Даванков, слова которого также приведены в релизе.