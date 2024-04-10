В Госдуму внесли законопроект о налоговом вычете для венчурных инвестиций

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. «Новые люди» внесли в Госдуму с положительным отзывом правительства РФ законопроект о налоговом вычете для венчурных инвестиций. Предлагается создать реестр венчурных фондов, которым регионы будут предоставлять инвестиционные налоговые вычеты на суммы инвестиций в них. Об этом сообщает пресс-служба фракции.
«10 апреля депутаты Госдумы от партии “Новые люди” Алексей Нечаев, Владислав Даванков и Александр Демин внесли в Госдуму законопроект о налоговом вычете для венчурных инвестиций. Они предлагают создать реестр венчурных фондов, которым регионы будут предоставлять инвестиционные налоговые вычеты на суммы инвестиций в них», — указано в релизе.
По мнению Нечаева, законопроект даст возможность «расправить крылья» всем компаниям, которые хотят внедрять инновации. «Бизнес давно его ждет. За последние два года венчурный рынок России сильно просел. Риски высокие, а выгода неочевидна. В таких условиях нужны новые меры поддержки», — сказал Нечаев, слова которого приводит пресс-служба.
В релизе уточняется, что законопроект предусматривает, что размер уплачиваемого инвестором налога на прибыль может быть уменьшен на сумму, пропорциональную или даже равную всей сумме произведенных инвестиций организации. Конкретное процентное соотношение устанавливается регионом.
По словам Даванкова, поддержка законопроекта правительством является важным сигналом для всех, кто готов вкладываться в инновации и человеческий капитал. «Инвестиции в венчуры за пять лет смогут вырасти вдвое, а государство получит до 40 млрд рублей дополнительных поступлений от новых бизнесов и до 150 тыс. новых высококвалифицированных рабочих мест», — считает Даванков, слова которого также приведены в релизе.