Россияне в 2024 году смогут оплатить через СБП билеты в театр и счета за детсады

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Оплата билетов в театр и счетов за детские сады через Систему быстрых платежей (СБП) станет доступна уже в этом году, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в Госдуме.
«В этом году мы расширим возможности оплаты услуг в бюджетную систему. Например, через СБП можно будет оплатить детские сады, билеты в театр. Люди смогут экономить на комиссиях, так как все платежи через СБП для граждан бесплатны», — рассказала она.
В марте началось тестирование СБП для оплаты в наземном транспорте столицы, в эксперименте участвуют 200 москвичей, сообщали ТАСС в пресс-службе департамента транспорта Москвы.
Кроме того, согласно указанию Банка России, организации и индивидуальные предприниматели (ИП) в России смогут платить через Систему быстрых платежей с 1 апреля. При этом кредитные организации обязаны предоставить своим клиентам — юридическим лицам и ИП возможность использования СБП в пользу юрлиц и ИП.