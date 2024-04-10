Открывшиеся на месте Zara магазины закончили год с убытком на ₽5,4 млрд

На конец 2023 года у «Новой моды» было 243 магазина в России, следует из ее отчетности. Это соответствует ключевому показателю, который был установлен для компании решением правкомиссии по контролю за иностранными инвестициями в России, — открытие в стране не менее 240 магазинов. Глава ретейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько обращает внимание, что у «Новой моды» осталась лишь половина от того числа магазинов, которое было у Inditex в России. Поставки как минимум частично осуществляются с тех же фабрик, на которых изготавливаются товары для оригинального Inditex, но коллекции для России разрабатываются другие, говорит Малахатько.