Открывшиеся на месте Zara магазины закончили год с убытком на ₽5,4 млрд

В минувшем году АО «Новая мода» (бывшее АО «Зара СНГ»), развивающее магазины Maag, Dub, Ecru, Vilet на месте брендов испанской группы Inditex в России, начало восстанавливать продажи после 2022 года. Тогда магазины, называвшиеся еще Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka и Stradivarius, большую часть года простояли закрытыми. В то же время компания, которая в том году сменила владельца, заметно увеличила расходы и в итоге зафиксировала миллиардные убытки, следует из бухгалтерской отчетности юрлица, которую изучил РБК.
Прошедший 2023 год стал первым годом работы в России для новых брендов одежды. Первый магазин Maag в России, который позиционируется как замена Zara, открылся в апреле 2023 года. Следом за ним на месте бывших точек продаж Inditex стали появляться магазины Dub, Ecru и Vilet.
Daher Group, которая выкупила у Inditex российскую часть ее бизнеса, получила вместе с ним и очень высокие ожидания покупателей. А спустя три месяца после открытия в СМИ появились сообщения об уходе сотрудников и возможном закрытии магазинов из-за более низкой, чем у Zara, выручки. В Maag опровергали это, говоря, что результаты первых месяцев работы магазинов соответствуют ожиданиям менеджмента компании, продажи растут и уходить с рынка она не планирует. Как пережили первый год работы в России аналоги Zara и других брендов Inditex — в материале РБК.
Как появилась «Новая мода»
После начала специальной военной операции России на Украине испанская группа Inditex (бренды Zara, Bershka, Pull & Bear и Stradivarius) приостановила работу российских магазинов, которых на тот момент было более 500. Затем стало известно, что иностранная компания договаривается о продаже российского бизнеса базирующейся в ОАЭ группе Daher, у которой уже были франшизы Zara и Massimo Dutti для стран Ближнего Востока. Российские власти одобрили сделку в апреле 2023 года.
Материнской компанией АО «Новая мода» выступает Fashion and More Management DMCC из ОАЭ, а бенефициарами — граждане Ливана Хассан Дахер и Мохамад Али Дахер (обоим принадлежит по 50%).
У Inditex в России также были другие юрлица — ООО «Массимо дутти», «Бершка СНГ», «Страдивариус СНГ», контролировавшие соответствующие магазины. Все эти юрлица сейчас либо ликвидированы, либо находятся в стадии ликвидации.
Как бывшая Zara завершила год перезапуска
Выручка АО «Новая мода» в 2023 году составила 21 млрд руб. — более чем вдвое больше, чем в 2022-м, когда значительную часть года магазины тогда еще «Зара СНГ» были закрыты (в тот год этот показатель составил 9,7 млрд руб.). Спрос на товары магазинов, пришедших на смену Zara, Bershka, Pull & Bear и Stradivarius, есть. Из отчетности АО «Новая мода» следует, что выручка от продажи одежды за 2023 год увеличилась с 5,4 млрд руб. в 2022 году до 19,8 млрд руб., обуви — с 585,2 млн до 1 млрд руб.
Кроме того, в год перезапуска «Новая мода» существенно увеличила расходы — с 13,8 млрд руб. годом ранее до 25,6 млрд руб. В частности, материальные затраты выросли с 6,9 млрд до 12,1 млрд руб., коммерческие расходы — с 6,9 млрд до 11,2 млрд руб., следует из отчетности. Среднее количество сотрудников в 2023 году даже немного выросло по сравнению с предыдущим годом — оно составило 3,9 тыс. человек против 3,7 тыс.
В результате по итогам 2023 года «Новая мода» получила чистый убыток 5,4 млрд руб. против чистой прибыли 3,9 млрд руб. годом ранее. В 2021-м чистая прибыль компании, контролировавшей тогда только магазины Zara, составляла 6,4 млрд руб. Показатель был даже выше, чем в допандемийном 2019 году (5,4 млрд руб.).
Из отчетности «Новой моды» следует, что о намерении продать бизнес в России руководство Inditex сообщило еще в 2022 году, а согласование соответствующей сделки у российского правительства было запрошено в марте 2023 года. Уже в конце 2022 года юрлицо заключило договоры с новыми иностранными поставщиками, говорится в отчетности. Оплата осуществлялась в дирхамах. Товары на склад и в магазины начали поступать с марта 2023 года.
На конец 2023 года у «Новой моды» было 243 магазина в России, следует из ее отчетности. Это соответствует ключевому показателю, который был установлен для компании решением правкомиссии по контролю за иностранными инвестициями в России, — открытие в стране не менее 240 магазинов. Глава ретейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько обращает внимание, что у «Новой моды» осталась лишь половина от того числа магазинов, которое было у Inditex в России. Поставки как минимум частично осуществляются с тех же фабрик, на которых изготавливаются товары для оригинального Inditex, но коллекции для России разрабатываются другие, говорит Малахатько.
РБК направил запросы в Maag, Dub и Ecru.
Как новые бренды будут развиваться дальше
В отчетности «Новой моды» указано, что компания планирует получать в 2024—2025 годах прибыль от продажи товаров, достаточную для покрытия недостатка оборотного капитала. Достигнуть этого предполагается, в частности, за счет расширения бизнеса, увеличения продаж и выручки в магазинах, выхода на новые маркетплейсы, а также поиска потенциальных оптовых покупателей.
В октябре прошлого года статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов говорил о том, что «Новая мода» ведет переговоры с российскими швейными фабриками о локализации производства своих коллекций в стране. О том, чем закончились эти переговоры, не сообщалось. На запрос РБК в Минпромторге не ответили.
В России, по мнению Малахатько, разместить такое производство невозможно, потому что местные фабрики пока могут шить только базовые коллекции, а все, что требует особой кройки и специальных машин, все равно придется заказывать в Китае, Бангладеш и других странах. Локализовать возможно 10−20% в зависимости от коллекций.
С ней согласна и региональный директор департамента недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева. По словам эксперта, локализовать производство в России «Новой моде» будет непросто из-за недостатка мощностей, спрос на которые и так сейчас повышен. Поэтому компании придется либо размещать лишь небольшие заказы в России, либо строить фабрику с нуля, полагает Хакбердиева. Она также обращает внимание на то, что многие российские дизайнеры шьют одежду в Белоруссии, где швейных предприятий достаточно.
По данным Малахатько, пока «Новая мода» не планирует открытие новых магазинов. В то же время компания стабилизировала поставки и ассортимент в магазинах, поэтому эксперт прогнозирует рост выручки и получение прибыли у брендов Maag, Dub и остальных по итогам 2024 года. Разница в продажах с магазинами испанской группы постепенно сокращается, констатирует Евгения Хакбердиева.