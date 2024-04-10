Нефть и природный газ. EIA повышает прогноз

Вчера Управление энергетической информации США опубликовало краткосрочный прогноз по рынку энергоресурсов. Ведомство повысило прогноз по мировому потреблению нефти в 2024—2025 гг. Также был повышен прогноз по средней цене Brent на II квартал 2024 г. — с $88 до $90 за баррель. Прогноз средней цены Brent на 2024 г. — $89 за баррель.