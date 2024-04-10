Нефть и природный газ. EIA повышает прогноз

Нефть
Нефть марки Brent вчера продолжила коррекционное движение, опустившись ниже $90 за баррель. Отчасти это связано с некоторым спадом геополитической напряженности. Однако рынок может все еще опасаться эскалации конфликта между Ираном и Израилем.
Вчера Управление энергетической информации США опубликовало краткосрочный прогноз по рынку энергоресурсов. Ведомство повысило прогноз по мировому потреблению нефти в 2024—2025 гг. Также был повышен прогноз по средней цене Brent на II квартал 2024 г. — с $88 до $90 за баррель. Прогноз средней цены Brent на 2024 г. — $89 за баррель.
В четверг ежемесячный отчет представит ОПЕК, в пятницу — МЭА.
Другие новости
∙ Американский институт нефти сообщил о росте запасов нефти в стране на 3,03 млн баррелей за неделю, закончившуюся 5 апреля 2024 г. Эта информация превзошла ожидания рынка. Официальные правительственные данные будут опубликованы позднее в среду.
∙ Мировые нефтетрейдеры настроены по-бычьи в отношении перспектив нефти на 2-е полугодие. Ожидается, что если ценник нефти превысит $100 за баррель, то рынок испытает падение спроса.
∙ Россия увеличила вывоз нефти в марте до годового максимума на фоне проблем с загрузкой НПЗ.
Природный газ
Фьючерсы на природный газ в США растут третью сессию подряд.
EIA прогнозирует, что спотовая цена Henry Hub во II квартале составит в среднем $2 за MMBtu, а затем немного увеличится в III квартале. Прогноз средней цены на весь 2024 год — $2,2 за MMBtu.
Ожидается, что более жаркие летние температуры в этом году по сравнению с прошлым годом приведут к увеличению потребления электроэнергии в жилых домах почти на 4% г/г.
Завтра EIA обновит еженедельные данные по ситуации на рынке газа.
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