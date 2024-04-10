Набиуллина признала: ЦБ пока не может справиться с мошенниками

По ее мнению, такое уведомление необходимо для борьбы с мошенниками. «Мы поддерживаем эту инициативу и предлагаем обсудить детали вместе с Минцифры, потому что вы предлагаете уведомлять через портал “Госуслуги”, доработка этого портала нужна будет», — пояснила она и добавила, что дополнительные меры борьбы с мошенниками Центробанк намерен обсудить с депутатами.