Набиуллина признала: ЦБ пока не может справиться с мошенниками

Центральному банку России пока не удается справиться с проблемой мошенничества в банковской сфере, нужны новые решения, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, представляя в Госдуме годовой отчет ЦБ за 2023 год.
«Нам не удалось пока добиться перелома в борьбе с мошенниками, мы бьем по хвостам», — заявила она.
«Об этом мы говорили и на комитетах, и на встречах с фракциями… Нужно вместе искать и другие решения, и мы договорились более подробно обсудить дополнительные меры с депутатами», — отметила представитель ЦБ.
Эльвира Набиуллина рассказала, что регулятор поддерживает идею обязать кредиторов сообщать заемщикам об оформленных на них кредитах.
По ее мнению, такое уведомление необходимо для борьбы с мошенниками. «Мы поддерживаем эту инициативу и предлагаем обсудить детали вместе с Минцифры, потому что вы предлагаете уведомлять через портал “Госуслуги”, доработка этого портала нужна будет», — пояснила она и добавила, что дополнительные меры борьбы с мошенниками Центробанк намерен обсудить с депутатами.
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