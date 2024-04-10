Набиуллина: Пик инфляции остался позади

«Осенью было много опасений, мы с вами обсуждали это, что повышение ключевой ставки ставит крест на развитии экономики, но мы видим, что это не так. В четвертом квартале экономический рост немного замедлился, но оставался значительным. По итогам года ВВП вырос на 3,6%», — подчеркнула Набиуллина.