Набиуллина: Пик инфляции остался позади

«Осенью было много опасений, мы с вами обсуждали это, что повышение ключевой ставки ставит крест на развитии экономики, но мы видим, что это не так. В четвертом квартале экономический рост немного замедлился, но оставался значительным. По итогам года ВВП вырос на 3,6%», — подчеркнула Набиуллина.
Пик инфляции в стране остался позади: с июля по ноябрь, от месяца к месяцу этот показатель в пересчете на год был двузначным. В декабре-январе инфляция снизилась и сейчас она находится на уровне около 6%.
Борьба с бедностью
Высокая ключевая ставка защищает реальные доходы россиян, отметила представитель ЦБ. Ставка борется с бедностью, ведь при высокой инфляции в первую очередь дорожают товары первой необходимости.
«Высокой ставкой мы защищаем реальные доходы граждан, это прямой вклад денежно-кредитной политики в борьбу с бедностью. Инфляция сильнее всего залезает в карманы небогатых людей, в том числе, потому что цены на товары первой необходимости ускоряются в первую очередь. Таких примеров в прошлом году было достаточно», — заявила глава регулятора.
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