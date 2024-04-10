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Набиуллина: Пик инфляции остался позади

Российская экономика продолжает расти высокими темпами. Рост ключевой ставки ЦБ не ставит крест на ее развитии, заявила в своем выступлении в Госдуме глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Источник: Бан России

«Осенью было много опасений, мы с вами обсуждали это, что повышение ключевой ставки ставит крест на развитии экономики, но мы видим, что это не так. В четвертом квартале экономический рост немного замедлился, но оставался значительным. По итогам года ВВП вырос на 3,6%», — подчеркнула Набиуллина.

Пик инфляции в стране остался позади: с июля по ноябрь, от месяца к месяцу этот показатель в пересчете на год был двузначным. В декабре-январе инфляция снизилась и сейчас она находится на уровне около 6%.

Борьба с бедностью

Высокая ключевая ставка защищает реальные доходы россиян, отметила представитель ЦБ. Ставка борется с бедностью, ведь при высокой инфляции в первую очередь дорожают товары первой необходимости.

«Высокой ставкой мы защищаем реальные доходы граждан, это прямой вклад денежно-кредитной политики в борьбу с бедностью. Инфляция сильнее всего залезает в карманы небогатых людей, в том числе, потому что цены на товары первой необходимости ускоряются в первую очередь. Таких примеров в прошлом году было достаточно», — заявила глава регулятора.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»