Экономист раскрыл, когда жилищные вклады станут популярными

Предполагается, что предназначенный для накопления средств на первоначальный взнос по ипотеке депозит можно будет открыть минимум на год. Досрочно снять деньги без потери в доходности нельзя.
По такому виду вкладов есть очень много вопросов, которые, скорее всего, будут проработаны во втором и, при необходимости, третьем чтении, предполагает финансист.
Эта история, по его словам, позиционируется как целевая, то есть деньги можно будет использовать только для первоначального взноса.
Ключевая фраза: «А какими будут штрафные санкции, если вкладчик захочет воспользоваться деньгами по-другому? Будут ли прописаны форс-мажорные обстоятельства типа серьезной болезни или утраты трудоспособности? Будут ли в этих случаях начислены проценты или они уйдут банку?», — рассуждает Кричевский.
При этом речь идет о процентах по вкладу в годовом начислении. А это по мнению эксперта неудобно и невыгодно. Есть большое количество предложений с ежемесячной капитализацией, это даст чуть больший доход.
Также не ясно, как будет определяться ставка. Если открывать сейчас такой вклад под 15% годовых, каким будет процент через год, когда ЦБ может упасть до однозначного показателя "ключевой ставки.
Важно также понимать, как будет обстоять дело с налогом на вклады. Он будет так же вычитаться или такие вклады будут идти отдельной строкой, не затрагивая другие?
И наконец, чем этот кейс лучше обычных депозитов? Особенно если ставка будет плавающей. «Проще разместиться сейчас на пару лет под те же 15% годовых, чем пытаться высчитать, какую ставку на следующий год предложит или не предложит банк. Потому что в условиях отсутствия возможности снятия без потери процентов и плавающей ставки вкладчик просто становится заложником банка», — разъясняет Кричевский.
Таким образом этот проект не лучше обычных депозитов — на них тоже можно довносить деньги, но даже с точки зрения использования и капитализации они выгоднее.
«Сейчас целевая аудитория для такого продукта — те, кто не может следить за расходами и имеет проблемы с финансовой грамотностью. Таким людям, возможно, действительно нужны жесткие рамки», — резюмировал он.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».