Экономист раскрыл, когда жилищные вклады станут популярными

И наконец, чем этот кейс лучше обычных депозитов? Особенно если ставка будет плавающей. «Проще разместиться сейчас на пару лет под те же 15% годовых, чем пытаться высчитать, какую ставку на следующий год предложит или не предложит банк. Потому что в условиях отсутствия возможности снятия без потери процентов и плавающей ставки вкладчик просто становится заложником банка», — разъясняет Кричевский.