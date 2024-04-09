Нефть. В ожидании отчетов

∙ По мнению S&P Global Commodity Insights, независимые китайские НПЗ сократят в апреле-мае импорт российской нефти Sokol примерно на 70% м/м из-за роста цен. В марте, по данным S&P Global, независимые НПЗ Китая получили 13 партий Sokol общим объемом 1,26 млн тонн через порты Шаньдун и Таньцзинь. Объем импорта вырос на 327% с 295 000 тонн, полученных в феврале. Во многом это было связно с перенаправлением партий, предназначавшихся для индийских заказчиков.