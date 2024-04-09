Нефть. В ожидании отчетов

Нефть
Нефть марки Brent вчера потеряла более 2%, опустившись ниже $90 за баррель, но затем довольно быстро отыграла большую часть этого падения. Сейчас котировки торгуются под сопротивлением в $90,8. Повторный его пробой сможет открыть дорогу к следующей цели роста — $96 за баррель.
На ценообразование черного золота оказывают влияние геополитические риски, рост потребления в США и Китае, а также сокращение добычи со стороны ОПЕК+.
На этой неделе рынок ожидает серию важных отчетов, которые дадут представление о перспективах спроса и предложения нефти в мире. Сегодня Управление энергетической информации США опубликуют краткосрочный прогноз по рынку энергоносителей. В четверг ежемесячный отчет представит ОПЕК, а в пятницу — МЭА.
Новостной фон
∙ Израиль заявил, что в переговорах о прекращении огня достигнут прогресс. ХАМАС, правда, эту информацию опровергает. В воскресенье Израиль также заявил о выводе части войск из сектора Газа. Снижение напряженности на Ближнем Востоке может привести к сокращению риск-премии в ценах нефти.
∙ В пятницу, по информации Bloomberg, наблюдалась самая активная с 2019 года покупка бычьих опционов колл на нефть марки Brent.
∙ По мнению S&P Global Commodity Insights, независимые китайские НПЗ сократят в апреле-мае импорт российской нефти Sokol примерно на 70% м/м из-за роста цен. В марте, по данным S&P Global, независимые НПЗ Китая получили 13 партий Sokol общим объемом 1,26 млн тонн через порты Шаньдун и Таньцзинь. Объем импорта вырос на 327% с 295 000 тонн, полученных в феврале. Во многом это было связно с перенаправлением партий, предназначавшихся для индийских заказчиков.
Природный газ
Фьючерсы на природный газ в США продолжают движение в рамках сужающегося треугольника, выход из которого возможен в мае перед сезоном летней жары.
В четверг Управление энергетической информации (EIA) обновит еженедельные данные по ситуации на рынке газа.
Низкие цены на природный газ сдерживают рост добычи нефти в некоторых районах США. Все дело в необходимости реализации попутного газа, который образуется при бурении нефтяных скважин. По заявлениям ряда производителей, в настоящее время стоимость газа оценивается на уровне или ниже себестоимости добычи. Для наращивания буровой активности необходимо, чтобы ценник природного газа достиг $2,5 за MMBtu.
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