Курс рубля определяется с перспективами. Как выросший спрос на доллары и евро повлияет на нацвалюту

Директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерий Вайсберг считает повышенный спрос на валюту временным: «Вряд ли это является каким-то трендом. Россияне, которые сейчас большую часть времени проводят за рубежом, периодически свои зарубежные счета пополняют. Бывают такие всплески, в том числе и в прошлые месяцы они происходили. Если говорить про март, то было две точки нервозности на рынке: вокруг выборов и когда случился теракт в “Крокус Сити Холле”. Соответственно, я думаю, что этот приступ паники мог вызвать какой-то дополнительный спрос на валюту. То есть это событийные во многом покупки, и вряд ли в ближайшее время мы увидим их повторение.