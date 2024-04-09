Курс рубля определяется с перспективами. Как выросший спрос на доллары и евро повлияет на нацвалюту

Директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерий Вайсберг считает повышенный спрос на валюту временным: «Вряд ли это является каким-то трендом. Россияне, которые сейчас большую часть времени проводят за рубежом, периодически свои зарубежные счета пополняют. Бывают такие всплески, в том числе и в прошлые месяцы они происходили. Если говорить про март, то было две точки нервозности на рынке: вокруг выборов и когда случился теракт в “Крокус Сити Холле”. Соответственно, я думаю, что этот приступ паники мог вызвать какой-то дополнительный спрос на валюту. То есть это событийные во многом покупки, и вряд ли в ближайшее время мы увидим их повторение.
Сейчас волатильность курса предельно низкая, ее уровень соответствует, наверное, первым месяцам 2022 года. Я в принципе каких-то стимулов для того, чтобы рубль сильно обесценился, не вижу. Думаю, что около текущих значений будут колебания".
Впрочем, некоторые собеседники «Ъ FM» считают, что для возможной девальвации нацвалюты есть основания. В апреле формально истекает указ об обязательной продаже валютной выручки, который предписывает 43 компаниям возвращать валюту в страну и продавать на внутреннем рынке. Механизм появился осенью 2023 года, когда доллар стал стоить дороже 100 ₽ на Московской бирже.
Минфин предлагал продлить срок действия указа, потому что тот оказался действенным. Центробанк выступал против, заявляя, что курс укрепился благодаря высоким процентным ставкам, экспортеры на него не повлияли. Окончательное решение должен принять президент. Но даже если указ будет продлен, на рубль могут давить и другие факторы, заметил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк:
«Товарооборот может снизиться. Основной товар, который Россия продает за рубеж, это, безусловно, нефть. В рамках обязательств ОПЕК экспорт уменьшается, уже сейчас мы наблюдаем снижение объемов как экспорта, так и импорта. Таким образом в страну будет поступать меньше валютной выручи, и это неблагоприятно для рубля в долгосрочной перспективе. И не будем забывать, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина выступила с заявлением о том, что снижение темпов инфляции позволит снизить ключевую ставку, а смягчение денежно-кредитной политики — это всегда минус для рубля. Мы прогнозируем на конец второго квартала курс в 92,1 ₽ за доллар; на конец третьего — 92,9 ₽ и в конце четвертого — 94,1 ₽».
В SberCIB тоже пересмотрели прогноз по курсу на этот год. Прежде аналитики были уверены, что доллар продолжит торговаться в районе 90 ₽ Теперь они пишут, что потенциальная нехватка предложения и высокий спрос увеличат котировки до 95 ₽ за доллар. Но инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов и такой сценарий считает оптимистичным:
Граждане России увеличивают покупки иностранной валюты, но то же самое можно сказать практически про все инвестиционные инструменты. Увеличиваются вложения в акции и облигации, в том числе и золото. Это связано с ростом доходов и зарплат. Еще один немаловажный фактор — то, что многие ждут серьезного ослабления рубля во второй половине года, называя сроки после президентских выборов. В стабильность курса из россиян мало кто верит.
Для ослабления рубля сейчас есть и фундаментальные основания, в частности, из-за вторичных санкций в банках дружественных стран усложнились расчеты по экспортным операциям.
ЦБ констатирует, что в феврале объем продажи экспортной валютной выручки сократился на 20%. На самом деле движения в курсе уже должны наступить, но рублю помогает высокая нефть. Brent стоит $90 за баррель, Urals тоже выросла. Это компенсирует тот негатив, который накопился в отношении нацвалюты. Но я думаю, что в третьем квартале тренд на ослабление рубля все-таки наметится. На рынке существует мнение, что курс рубля может снизиться к концу года примерно за 100 ₽ за доллар.
Официально Министерство экономического развития прогнозирует, что средний курс доллара в этом году будет около 90 ₽ Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что не будет дополнительно таргетировать стоимость валют на российском рынке. Регулятор занимается вопросами цен, а «курс будет таким, каким он должен быть, чтобы это согласовывалось с целью инфляции вблизи 4%», заявила она.