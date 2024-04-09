Как зарегистрировать ИП: пошаговая инструкция

Шаг 1: определить вид деятельности.
Определить вид деятельности можно с помощью общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). В нем нужно найти подходящий код бизнеса, которым предстоит заниматься. От этого будут зависеть налоги и страховые взносы. Если указанный при регистрации код не будет совпадать с реальной деятельностью, предпринимателю грозят штрафы от налоговой, возможна блокировка денежных операций банком. Основным кодом ОКВЭД следует выбрать тот, который будет приносить наибольшую прибыль. От основного вида ОКВЭД зависит размер страховых взносов за сотрудников. Они рассчитываются по ставке, привязанной к уровню профессионального риска.
Шаг 2: выбрать систему налогообложения.
По умолчанию для любого ИП устанавливается общий режим налогообложения (ОРН). Он предполагает наибольшее количество налогов, сложную бухгалтерскую отчетность и подачу налоговых деклараций. Поэтому важно рассмотреть особые режимы налогообложения. Среди них:
— система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей;
— упрощенная система налогообложения;
— система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции;
— патентная система налогообложения.
Большинство предпринимателей выбирают упрощенную систему (УСН), на решение дается 30 дней с момента регистрации ИП.
Вновь зарегистрированные ИП с упрощенной или патентной системой налогообложения до конца 2024 года имеют право воспользоваться налоговыми каникулами, то есть применить нулевые налоговые ставки. Однако льгота распространяется только на ИП, которые осуществляют определенные виды деятельности.
Шаг 3: подать документы на регистрацию.
Для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя потребуются следующие документы:
— заявление о регистрации по форме Р21001;
— паспорт, копии разворота с фотографией и страницы с пропиской;
— если вы выбрали один из специальных режимов налогообложения — два экземпляра заявления на патент или уведомления о переходе на УСН;
— квитанция об оплате госпошлины за регистрацию ИП. В 2024 году ее размер составляет 800 ₽
Оформить и передать документы в ФНС можно несколькими способами. Проще всего — через сайт Федеральной налоговой службы или через мобильное приложение «Личный кабинет индивидуального предпринимателя». После рассмотрения нужно будет только подписать заявление в отведении ФНС. Также можно подать заявление сразу в отделении ФНС или МФЦ или сделать это у нотариуса. Некоторые банки предлагают бесплатную услугу регистрации ИП при условии, что вы откроете у них расчетный счет для бизнеса.
ФНС должно рассмотреть заявление в течении трех рабочих дней, ответ придет на электронную почту. В письме будут:
— лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (форма Р60009);
— свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
— уведомление с регистрационным номером в Социальном фонде.