Как зарегистрировать ИП: пошаговая инструкция

Оформить и передать документы в ФНС можно несколькими способами. Проще всего — через сайт Федеральной налоговой службы или через мобильное приложение «Личный кабинет индивидуального предпринимателя». После рассмотрения нужно будет только подписать заявление в отведении ФНС. Также можно подать заявление сразу в отделении ФНС или МФЦ или сделать это у нотариуса. Некоторые банки предлагают бесплатную услугу регистрации ИП при условии, что вы откроете у них расчетный счет для бизнеса.