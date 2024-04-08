Рынок понесло: до каких высот может подняться индекс Мосбиржи

«Причина роста точно не связана с ожиданиями снижения ключевой ставки», -— заявил управляющий директор GIF Global Invest Fund Сергей Попов, комментируя рекорды индекса Мосбиржи. По его мнению, на это указывает индекс гособлигаций (RGBI), который продолжает обновлять локальные минимумы. «Если бы инвесторы ставили на снижение ставки, то ситуация была диаметрально противоположная», — пояснил он. Эксперт назвал приближающийся дивидендный сезон основным драйвером для российского рынка. Инвесторы ставят на то, что в отличие от облигаций и вкладов, где для получения дохода, равного ключевой ставке, нужно ждать год, в акциях дивиденды выплачиваются через две недели после отсечки вне зависимости от того, сколько инвестор держал эти акции, а дивидендный гэп в некоторых случаях имеет вероятность закрыться гораздо быстрее, чем за год. Заявления правительства и президента России о том, что капитализация фондового рынка должна вырасти, также добавили позитива инвесторам, считает Попов. Согласно его оценке, на счетах физлиц сейчас находится 30,5 триллиона рублей в виде депозитов. При этом потенциал перетока на фондовый рынок огромный. Частные инвесторы в 2023 году вложили в ценные бумаги на Мосбирже 1,1 триллиона рублей. Причем в акции всего лишь 178,1 миллиарда рублей.