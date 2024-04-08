Рынок понесло: до каких высот может подняться индекс Мосбиржи

Вместе с ростом индекса увеличились и вложения частных лиц. Суммарный объем вложений частных инвесторов на фондовом рынке Мосбиржи в марте 2024 года вырос в 2,1 раза по сравнению с мартом 2023 года, до 82,2 миллиарда рублей, сообщила фондовая площадка. Сохраняется высокая активность розничных инвесторов в торгах. Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 72%, в объеме торгов облигациями — 29%, на спот-рынке валюты — 12%, на срочном рынке — 55%.
Ставка ЦБ РФ пока держится на высоком уровне в 16%, как и ставки по вкладам. Согласно заявлениям регулятора, снижение ставки возможно во втором полугодии. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, в конце марта составила 14,83%. В среднем это выше, чем доходность индекса Мосбиржи.
Причины роста
«Возможно начали закрываться краткосрочные вклады, открытые по высоким ставкам», — считает аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Аутлев. Деньги с этих вкладов инвесторы вкладывают в фондовый рынок в ожидании снижения ставки ЦБ. Фондовый рынок традиционно растет после снижения ставок и притока более «дешевых» денег. «Тем более вскоре начнется дивидендный сезон, многие заходят в рынок как раз под это событие», — добавил он.
По мнению эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций’Людмилы Рокотянской, рост вложений частных инвесторов в российский фондовый рынок может быть связан с несколькими причинами. В частности с реинвестированием полученных купонов от облигаций и дивидендов от акций, ростом номинальных и реальных зарплат населения, риском вложений в зарубежные активы. “Говорить о существенном перетоке средств из вкладов на фондовый рынок пока не приходится”, — отметила она. Данные ЦБ сейчас говорят о том, что ставки по вкладам вышли на плато — снижения доходности пока не происходит.
«Полугодовая пауза в росте индекса Мосбиржи совпала по времени с периодом роста ставок на долговом рынке вслед за подъемом ключевой ставки с августа по декабрь 2023 года», — пояснила руководитель проектов ИК «ВЕЛЕС Капитал» Валентина Савенкова. Сейчас рынок пробил диапазон индекса Мосбиржи в 3000—3270 пунктов и пошел в рост. По ее мнению, это говорит всего лишь о том, что консенсус-прогноз участников рынка ожидает постепенное снижение ключевой ставки ЦБ. Банки также работают на опережение — относительно высокие ставки остались только на краткосрочных вкладах сроком до полугода, да и те уже несколько ниже, чем два-три месяца назад. «В общем, происходящее является закономерным процессом и вполне привычным сценарием для рынка акций, который обычно растет на опережение, предугадывая позитивные перемены, а не отыгрывая их по факту», — пояснила она.
«Причина роста точно не связана с ожиданиями снижения ключевой ставки», -— заявил управляющий директор GIF Global Invest Fund Сергей Попов, комментируя рекорды индекса Мосбиржи. По его мнению, на это указывает индекс гособлигаций (RGBI), который продолжает обновлять локальные минимумы. «Если бы инвесторы ставили на снижение ставки, то ситуация была диаметрально противоположная», — пояснил он. Эксперт назвал приближающийся дивидендный сезон основным драйвером для российского рынка. Инвесторы ставят на то, что в отличие от облигаций и вкладов, где для получения дохода, равного ключевой ставке, нужно ждать год, в акциях дивиденды выплачиваются через две недели после отсечки вне зависимости от того, сколько инвестор держал эти акции, а дивидендный гэп в некоторых случаях имеет вероятность закрыться гораздо быстрее, чем за год. Заявления правительства и президента России о том, что капитализация фондового рынка должна вырасти, также добавили позитива инвесторам, считает Попов. Согласно его оценке, на счетах физлиц сейчас находится 30,5 триллиона рублей в виде депозитов. При этом потенциал перетока на фондовый рынок огромный. Частные инвесторы в 2023 году вложили в ценные бумаги на Мосбирже 1,1 триллиона рублей. Причем в акции всего лишь 178,1 миллиарда рублей.
Начальник аналитического отдела ИК «РИКОМ-Траст», кандидат экономических наук Олег Абелев считает логичным рост вложений инвесторов в фондовый рынок. Один из драйверов рынка, по его мнению, это рост доступности участия розничных инвесторов в первичном размещении акций. «Многие институциональные фонды покинули Россию, освободив рынок для частного инвестора. Компании вынуждены ориентироваться на розничных инвесторов в своих планах по привлечению финансирования», — отметил он. Согласно его оценке, пока наблюдается приток денег в акции. «Если ключевая ставка начнет снижаться, а это с большой долей вероятности произойдет во втором полугодии, вот тогда переток из вкладов возможен», — сказал Абелев.
«Сейчас в отсутствии негативных геополитических новостей можно ожидать как минимум консолидации на текущих уровнях или постепенного роста за счет покупок под дивиденды и девальвацию рубля. Мы ожидаем более высоких валютных курсов до конца года», — заявила руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых. По ее словам, росту поможет снижение ставки ЦБ и ситуация в российской экономике. «Дивидендная доходность по индексу, по нашим оценкам, составляет 9,3% на следующие 12 месяцев. Самым привлекательным по объему выплат и доходности является нефтегазовый сектор, который доминирует в топ-10 дивидендных бумаг из нашего покрытия», — сообщила она. И хотя по дивидендной доходности многие акции уступают ставкам на облигационном рынке, в частности ОФЗ, которые предлагают 13,4−15,5% доходности в зависимости от срока погашения, акции обычно выигрывают от девальвации рубля, уточнила Малых.
Как высоко поднимется индекс Мосбиржи
«Индекс Мосбиржи пробил сопротивление, и теперь открыт путь на 3600 пунктов», — прогнозирует Артем Аутлев. «В 2024 году ожидаем роста рынка до 3500 пунктов по индексу Мосбиржи, при особо позитивном сценарии развития событий мы можем увидеть его в диапазоне 3600−3700», — сообщила Валентина Савенкова. «Мы ожидаем роста индекса Мосбиржи в этом году до 4000 пунктов с дивидендами и 3650 пунктов без них», — заявила Людмила Рокотянская. Согласно ее оценке, новые средства на фондовый рынок непременно придут, но не обязательно от новых участников. «Те инвесторы, которые уже имеют брокерские и инвестиционные счета, получат от своих инвестиций купоны и дивиденды, часть из которых они, скорее всего, направят обратно в рынок», — пояснила она. Также, по ее мнению, возможность разблокировки замороженных активов частных инвесторов на первом этапе позволит высвободить порядка 100 миллиардов рублей.
«Несмотря на позитивные драйверы, текущая оценка индекса Мосбиржи уже выглядит перегретой по отношению к ключевой ставке», — считает Сергей Попов. В качестве подтверждения данного предположения он предложил посмотреть на вес основных голубых фишек и оценить потенциал их роста. «Практически везде он уже незначительный. Поэтому, если вводные не поменяются — ослабление рубля, рост цен на нефть, позитивные корпоративные события, то рост индекса до конца года вряд ли превысит размер ключевой ставки в 16%», — пояснил он.
«Цель по индексу Мосбиржи мы оцениваем в 3600—3650 пунктов без учета дивидендов. С учетом дивидендов — это около 4000 пунктов. Скорее всего, 3650−3700 пунктов без учета дивидендов по индексу Мосбиржи мы сможем увидеть на конец года», — сообщил Олег Абелев.
«Наш базовый прогноз по индексу Мосбиржи до конца года — 3600 пунктов. Оценка может быть пересмотрена еще выше, когда Банк России начнет снижать ключевую ставку», — сообщила Наталья Малых.
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