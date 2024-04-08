Российские индексы вернулись к обновлению пиков с 2022 года

На биржах США — нейтральный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ почти не изменяли позиций. На прошлой неделе индикатор опускался ниже 5200 пунктов, после чего отвоевал указанную отметку. Рынок, однако, в последние сессии остается на расстоянии от исторических максимумов, а участники уже начинают говорить о возможности не трех, а двух снижений процентных ставок ФРС в этом году, что негативно для акций.