Российские индексы вернулись к обновлению пиков с 2022 года

Индексы Мосбиржи и РТС после небольшой коррекции в конце прошлой недели вернулись к обновлению пиков с 2022 года в ожидании дивидендных новостей и финансовых отчетностей. Индикатор Мосбиржи держит курс на следующее сопротивление 3455 пунктов.
В лидерах роста к середине сессии пребывали бумаги Русснефти (+12,14%), акции Эн+ Групп (+5,38%), котировки АФК «Системы» (+3,38%), бумаги ТМК (+3,36%), акции ЛСР (+3,33%), котировки РУСАЛа (+2,11%). В наибольшем минусе к середине сессии пребывали бумаги Глобалтранса (-2,57%), акции Черкизово (-1,21%), котировки Яндекса (-1,13%), бумаги Qiwi (-0,72%), привилегированные акции Мечела (-0,56%).
На зарубежных фондовых площадках в понедельник наблюдались нейтральные настроения. Рынки на этой неделе ждут данных по инфляции в США и Китае за март, а также заседания ЕЦБ.
Торги в Европе проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,1%. Участники ждут подведения итогов заседания ЕЦБ позже на этой неделе, вероятность смягчения тона которого теперь выше, чем у ФРС. В понедельник, тем временем, поступили новые обнадеживающие сигналы из производственного сектора Германии: промышленное производство крупнейшей экономики еврозоны в феврале выросло на 2,1% м/м (прогнозировалось +0,6%) вслед за увеличением на 1,3% месяцем ранее.
На нефтяном рынке умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ отступили от минимумов дня и теряли около 0,5%, вернувшись выше 90 долл и 86 долл соответственно. На рынке сохраняется бычий настрой, а недавняя коррекция была связана в основном с необходимостью снятия перекупленности вслед за обновлением максимумов с конца 2023 года. Тем временем медвежьим фактором для цен в ближайшие время могло бы стать дальнейшее ослабление геополитической напряженности на Ближнем Востоке, которое пока выглядит временным.
На биржах США — нейтральный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ почти не изменяли позиций. На прошлой неделе индикатор опускался ниже 5200 пунктов, после чего отвоевал указанную отметку. Рынок, однако, в последние сессии остается на расстоянии от исторических максимумов, а участники уже начинают говорить о возможности не трех, а двух снижений процентных ставок ФРС в этом году, что негативно для акций.
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