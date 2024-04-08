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Почти 100% финансовых операций внутри РФ проходят через российский аналог SWIFT

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что регулятор последовательно создает условия для международных расчетов в национальных валютах.

Источник: Бан России

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Более 98% финансовых операций внутри России проходят через российский аналог SWIFT — Систему передачи финансовых сообщений (СПФС), заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в Госдуме.

«Сейчас уже более 98% (финансовых) сообщений внутри страны идет через СПФС. К системе присоединилось больше 160 нерезидентов из 20 стран», — сказала она.

Глава ЦБ также отметила, что регулятор последовательно создает условия для международных расчетов в национальных валютах. «Санкционные риски остаются высокими, если в цепочке расчетов используются счета в долларах, евро, а также SWIFT», — пояснила Набиуллина.

Система передачи финансовых сообщений Банка России стала основным каналом обмена финансовой информацией при проведении внутрироссийских расчетов по корреспондентским счетам.

По решению Банка России для снижения рисков с октября 2023 года все российские банки обязаны при обмене финансовой информацией по внутрироссийским операциям пользоваться СПФС или аналогичными российскими системами.