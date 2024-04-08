Нефть. Передышка после хорошего роста

∙ Экспорт нефти из Мексики — основного поставщика в США — в прошлом месяце упал на 35%, до самого низкого уровня с 2019 г. Причина — президент страны в преддверии выборов пытается стабилизировать цены на топливо внутри страны. Подробнее здесь. Подобные перебои в поставках особенно критичны на фоне приближающегося летнего автомобильного сезона в США.