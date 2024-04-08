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Нефть. Передышка после хорошего роста

Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

Людмила Рокотянская
аналитик
Источник: AP 2023

Нефть марки Brent, как и ожидалось, «потрогала» $91 за баррель и ушла в коррекцию. При повторном штурме сопротивления в $90,8 и закреплении выше него может открыться дорога к следующей цели — $96 за баррель.

Сильному росту прошлой недели способствовала совокупность факторов — напряженность между Израилем и Ираном, подтверждение политики ОПЕК+ по сокращению поставок, сильные статданные из Китая, локальная коррекция в индексе доллара DXY.

Эта неделя будет не менее насыщенной — предстоит публикация ежемесячных отчетов EIA, МЭА и ОПЕК.

Новостной фон

∙ Израиль в воскресенье заявил о выводе части войск из сектора Газа. Новость может привести к снижению риск-премии в котировках нефти. Под вопросом остается напряженность, возникшая на прошлой неделе между Израилем и Ираном.

∙ Экспорт нефти из Мексики — основного поставщика в США — в прошлом месяце упал на 35%, до самого низкого уровня с 2019 г. Причина — президент страны в преддверии выборов пытается стабилизировать цены на топливо внутри страны. Подробнее здесь. Подобные перебои в поставках особенно критичны на фоне приближающегося летнего автомобильного сезона в США.

∙ Мексиканская компания Pemex сообщила о пожаре на одной из нефтяных платформ Akal-B. На долю Акал-Б, входящей в состав производственного комплекса Кантарель, приходится 200 тыс. баррелей ежедневной добычи нефти.

∙ События предстоящей недели:

9 апреля — Управление энергетической информации США (EIA) опубликует краткосрочный прогноз по рынку энергоносителей;

Американский институт нефти (API) опубликует еженедельные данные по запасам сырой нефти в стране.

10 апреля — данные о запасах нефти представит EIA.

11 апреля — выйдет ежемесячный отчет ОПЕК.

12 апреля — ежемесячный отчет опубликует МЭА.

Природный газ

Фьючерсы на природный газ в США консолидируются в диапазоне $1,6−1,9 за MMBtu.

Котировки рисуют треугольник, выход из которого возможен в мае — в преддверии сезона летней жары.

11 апреля Управление энергетической информации (EIA) обновит еженедельные данные по рынку газа в США.