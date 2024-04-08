Нефть. Передышка после хорошего роста

Нефть марки Brent, как и ожидалось, «потрогала» $91 за баррель и ушла в коррекцию. При повторном штурме сопротивления в $90,8 и закреплении выше него может открыться дорога к следующей цели — $96 за баррель.
Сильному росту прошлой недели способствовала совокупность факторов — напряженность между Израилем и Ираном, подтверждение политики ОПЕК+ по сокращению поставок, сильные статданные из Китая, локальная коррекция в индексе доллара DXY.
Эта неделя будет не менее насыщенной — предстоит публикация ежемесячных отчетов EIA, МЭА и ОПЕК.
Новостной фон
∙ Израиль в воскресенье заявил о выводе части войск из сектора Газа. Новость может привести к снижению риск-премии в котировках нефти. Под вопросом остается напряженность, возникшая на прошлой неделе между Израилем и Ираном.
∙ Экспорт нефти из Мексики — основного поставщика в США — в прошлом месяце упал на 35%, до самого низкого уровня с 2019 г. Причина — президент страны в преддверии выборов пытается стабилизировать цены на топливо внутри страны. Подробнее здесь. Подобные перебои в поставках особенно критичны на фоне приближающегося летнего автомобильного сезона в США.
∙ Мексиканская компания Pemex сообщила о пожаре на одной из нефтяных платформ Akal-B. На долю Акал-Б, входящей в состав производственного комплекса Кантарель, приходится 200 тыс. баррелей ежедневной добычи нефти.
∙ События предстоящей недели:
9 апреля — Управление энергетической информации США (EIA) опубликует краткосрочный прогноз по рынку энергоносителей;
Американский институт нефти (API) опубликует еженедельные данные по запасам сырой нефти в стране.
10 апреля — данные о запасах нефти представит EIA.
11 апреля — выйдет ежемесячный отчет ОПЕК.
12 апреля — ежемесячный отчет опубликует МЭА.
Природный газ
Фьючерсы на природный газ в США консолидируются в диапазоне $1,6−1,9 за MMBtu.
Котировки рисуют треугольник, выход из которого возможен в мае — в преддверии сезона летней жары.
11 апреля Управление энергетической информации (EIA) обновит еженедельные данные по рынку газа в США.