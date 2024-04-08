Какие ПИФы принесли наибольший доход в первом квартале 2024 года

Двухзначный доход принесли инвесторам фонды, ориентированные на вложения в золотые активы (как в физический металл, так и в золотые ETF, и в акции золотодобывающих компаний). По данным Investfunds, паи таких фондов выросли в цене на 7−12%. В марте стоимость золота на торгах Московской биржи превысила 6,7 тыс. руб./г, обновив максимум с середины марта 2022 года. По итогам месяца цена закрепилась чуть ниже круглой отметки, но более чем на 13% выше значений конца прошлого года. Этому способствовало повышение долларовой цены драгоценного металла на мировом рынке на 8,2%, до нового исторического максимума $2232 за тройскую унцию, а также рост курса доллара на Московской бирже на 2,3%, до отметки 92,48 ₽/$.