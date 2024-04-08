Какие ПИФы принесли наибольший доход в первом квартале 2024 года

Весомый квартал
Финансовые показатели почти всех розничных паевых фондов, достигнутые в первом квартале, порадовали пайщиков. По данным Investfunds, только у 2 из 152 крупных розничных ПИФов (стоимость чистых активов свыше 500 млн руб.) за этот период снизилась стоимость пая. Это немногим хуже результата аналогичного периода 2023 года, когда лишь один фонд был убыточным. Однако в четвертом квартале прошлого года убытки показал каждый седьмой ПИФ.
Однако этот рост произошел в первую очередь за счет подъема котировок акций компаний сектора на российском рынке, а не на американском, как это было в 2023 году. С начала года отраслевой индекс информационных технологий вырос почти на 40% — против 10% подъема основного индекса Московской биржи.
Вдобавок к этому крупнейшая российская технологическая компания «Яндекс» в этом году начала процесс выделения российского бизнеса. С начала года ее акции выросли в цене более чем на 50%. Оптимизм инвесторов связан с надеждой на справедливый обмен акций нидерландской Yandex N.V., которые обращаются на Московской бирже, на акции нового юридического лица — МКПАО «Яндекс», которое на этой неделе получило биржевой листинг.
Золотая жила
Двухзначный доход принесли инвесторам фонды, ориентированные на вложения в золотые активы (как в физический металл, так и в золотые ETF, и в акции золотодобывающих компаний). По данным Investfunds, паи таких фондов выросли в цене на 7−12%. В марте стоимость золота на торгах Московской биржи превысила 6,7 тыс. руб./г, обновив максимум с середины марта 2022 года. По итогам месяца цена закрепилась чуть ниже круглой отметки, но более чем на 13% выше значений конца прошлого года. Этому способствовало повышение долларовой цены драгоценного металла на мировом рынке на 8,2%, до нового исторического максимума $2232 за тройскую унцию, а также рост курса доллара на Московской бирже на 2,3%, до отметки 92,48 ₽/$.
Валютная переоценка поддержала рост паев фондов валютных облигаций. Паи таких фондов прибавили в цене 3−13% на фоне роста котировок самих облигаций. Лучшую динамику продемонстрировали фонды с замещающими облигациями. С начала года индекс замещающих облигаций Московской биржи RURPLTR, являющийся бенчмарком многих подобных ПИФов, вырос на 5,6%, за это время индекс юаневых облигаций RUCNYTR вырос на 0,9%.
В аутсайдерах оказались фонды рублевых облигаций.
При этом стоимость паев большей части ПИФов гособлигаций не дотянула и до 0,8%. За квартал индекс корпоративных облигаций Московской биржи RUCBTRNS вырос на 1,4%, а индекс гособлигаций RGBITR снизился на 2,5%. Влияние на рынок оказало сохранение высокой ключевой ставки ЦБ и жесткой риторики дольше, чем предполагал рынок. «Из-за того что ОФЗ в среднем имеют больший срок до погашения, чем корпоративные бумаги, негативный эффект на цены проявился в них больше. Кроме того, корпоративные бумаги имели значительный запас прочности в виде широких кредитных спредов, сужение которых препятствовало росту доходностей корпоративных бумаг, а значит, цены не падали», — отмечает глава департамента управления активами УК «Альфа-Капитал» Виктор Барк.
Расчет на смягчение
Впрочем, по мере смягчения денежно-кредитной политики ЦБ фонды гособлигаций могут оказаться в числе лидеров роста. Аналитики Совкомбанка не исключают первое понижение ставки уже в июле, и ее возвращения к 12% — к концу года. Это позитивно скажется на стоимости в первую очередь гособлигаций, особенно долгосрочных. По оценке директора по инвестициям УК «Эра Инвестиций» Ивана Лавриненко, в случае если ЦБ вернет ставку в 2025 году к отметке 9,5%, портфель фонда с дюрацией около трех лет может дать доходность около 20% на горизонте одного года.
Высокий потенциал роста управляющие видят и у российских фондов акций. По мнению руководителя отдела управления акциями УК «Первая» Антона Кравченко, сохраняется потенциал роста в компаниях, ориентированных на внутренний рынок, на продолжающемся тренде в редомициляции или реструктуризации.
Но при формировании портфеля стоит помнить о его диверсификации. По словам директора по инвестициям УК «Эра Инвестиций» Ивана Лавриненко, всегда имеет смысл поддерживать структуру портфеля, в которой представлены разные классы активов. При этом доли нужно постоянно корректировать в зависимости от прогнозов. Лавриненко отмечет, что в текущей ситуации экономический прогноз будет иметь большую погрешность из-за непредсказуемости развития геополитической ситуации. «От геополитической напряженности и ситуации с российскими резервами за рубежом выигрывает золото, которое может получать системную поддержку со стороны Центробанков развивающихся стран», — отмечает эксперт.