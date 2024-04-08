ЦБ открыл горячую линию по кредитным каникулам для пострадавших в Оренбуржье

Пострадавшие от наводнения в Оренбуржье смогут на горячей линии узнать все интересующие их моменты по вопросу кредитных каникул.
Бесплатно для звонков из регионов России:
Звонки на второй номер будут оплачиваться в соответствии с тарифами оператора звонящего. Это номер
Горячая линия работает круглосуточно, отметили в пресс-службе регулятора.
Ранее пострадавшие от наводнения в Оренбургской области подали 6,4 тыс. заявлений через Госуслуги на меры поддержки. Выплаты начались сегодня, 8 апреля. Жителей дополнительно проинформируют о существующих мерах поддержки, в том числе о возможности получения социальных выплат. На горячей линии ЦБ они узнают о возможности оформления кредитных и ипотечных каникул.
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