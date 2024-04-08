ЦБ открыл горячую линию по кредитным каникулам для пострадавших в Оренбуржье

Ранее пострадавшие от наводнения в Оренбургской области подали 6,4 тыс. заявлений через Госуслуги на меры поддержки. Выплаты начались сегодня, 8 апреля. Жителей дополнительно проинформируют о существующих мерах поддержки, в том числе о возможности получения социальных выплат. На горячей линии ЦБ они узнают о возможности оформления кредитных и ипотечных каникул.