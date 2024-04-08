Африка выпустила в 2024 году облигации на сумму $10 млрд

ПРЕТОРИЯ, 8 апреля. /ТАСС/. Правительства стран Африки, африканские банки и компании разместили в 2024 году на мировом финансовом рынке облигации на сумму более $10 млрд, что уже составляет 63% от их общего объема за 2023 год и почти половину за 2022 год. Об этом сообщило агентство Ecofin.
По его данным, многие специалисты рассматривают такую динамику как признак возвращения интереса мировых инвесторов к Африке. При этом рост спроса на облигации африканских эмитентов происходит в условиях сохранения на континенте проблемы высокой суверенной задолженности и риска дефолтов, о чем постоянно предупреждают рейтинговые агентства.
Лидером по объему выпуска облигаций стал в текущем году Африканский банк развития, который имеет высший инвестиционный рейтинг — «ААА». На него приходится 7 выпусков облигаций из 17, размещенных с января африканскими эмитентами. В целом банки и предприятия Африки разместили облигации на $5,2 млрд.
Что касается государственных облигаций, то в этом году их эмиссию провели Бенин, Кот-д’Ивуар и Кения. Общая сумма привлеченных средств составила $4,85 млрд.
Всего в мире в текущем году различными эмитентами были размещены облигации на сумму $1,27 трлн.