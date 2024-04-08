Африка выпустила в 2024 году облигации на сумму $10 млрд

ПРЕТОРИЯ, 8 апреля. /ТАСС/. Правительства стран Африки, африканские банки и компании разместили в 2024 году на мировом финансовом рынке облигации на сумму более $10 млрд, что уже составляет 63% от их общего объема за 2023 год и почти половину за 2022 год. Об этом сообщило агентство Ecofin.