Россиянам назвали простой способ списания долгов по налогам и кредитам

Одним из самых простых и быстрых способов списания долгов является процедура внесудебного банкротства, считает руководитель практики банкротства, партнер адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры» Анна Маджар.
По ее словам, на данную процедуру потребуется шесть месяцев, а для запуска надо обратиться с заявлением в МФЦ по месту постоянной либо временной регистрации с пакетом запрашиваемых документов. В течение трех рабочих дней в МФЦ проверят предоставленную информацию и, если все критерии соблюдены, то данные о человеке заносят в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ). После этого начинается процедура банкротства, которая длится полгода.
При этом не подлежат списанию долги, не указанные в заявлении, а также неуплаченные алименты, обязательства по субсидиарной ответственности, невозмещенный моральный вред и ущерб жизни, здоровью, имуществу, суммы, образовавшиеся при уклонений от платежей, полученные мошенническим путем, выплаты согласно решению суда за недостоверные данные по делам о банкротстве, добавила Маджар.
По ее словам, списание указанных в заявлении долгов возможно при соблюдении следующих условий:
— размер долга — от 25 тысяч до одного миллиона рублей;
— отсутствует имущество, которое можно продать и покрыть задолженность вырученной суммой;
— нет источника дохода, кроме пенсионных выплат либо пособий на детей по рождению и уходу.
По прошествии шести месяцев процедура завершается и задолженность перед кредиторами признается безнадежной.
Маджар добавила, что в процедуре внесудебного банкротства могут оказать при наличии у должника имущественного кредита, например, автомобильного. При этом есть шанс получить статус банкрота в судебном порядке, но машину могут реализовать на торгах для проведения расчетов с кредиторами.
Она также отметила, что при улучшении финансового положения в ходе процедуры внесудебного банкротства, например, при получении наследства, должник обязан сообщить об этом в МФЦ в течение пяти рабочих дней. В таком случае, процедура прекращается, информацию вносят в ЕФРСБ, а сумма дохода должника идет на погашение задолженности.
Кроме того, кредиторы вправе сами инициировать судебную процедуру банкротства.
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