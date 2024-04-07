Россиянам назвали простой способ списания долгов по налогам и кредитам

По ее словам, на данную процедуру потребуется шесть месяцев, а для запуска надо обратиться с заявлением в МФЦ по месту постоянной либо временной регистрации с пакетом запрашиваемых документов. В течение трех рабочих дней в МФЦ проверят предоставленную информацию и, если все критерии соблюдены, то данные о человеке заносят в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ). После этого начинается процедура банкротства, которая длится полгода.