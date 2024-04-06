Мосбиржа предложила ЦБ рассмотреть дополнительные стимулы для IPO эмитентов

Высокотехнологичные компании сегмента малого и среднего предпринимательства (МСП) могут размещать бумаги в секторах «Роста» и «Рынка инноваций» на Мосбирже. Они также могут субсидировать затраты на выпуск акций, размещенных на фондовой бирже. Кроме того, ЦБ реализует для таких компаний пре-IPO финансирование, гранты на листинг (в случае если это малая инновационная компания), а также льготное кредитование при участии институтов развития.