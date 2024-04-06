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Мосбиржа предложила ЦБ рассмотреть дополнительные стимулы для IPO эмитентов

Московская биржа предложила Центробанку рассмотреть дополнительные меры поддержки эмитентов, стимулирующие их выход на фондовый рынок, сообщил «Интерфакс». Для этих целей предлагается продлить нацпроект «Малое и средней предпринимательство» до 2030 года и распространить его действие на сегмент малых технологических компаний и компаний МСП+ (с выручкой до 10 млрд руб.).

Источник: РИА "Новости"

Предложение Мосбиржи содержится в письме к Службе по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ, которое приводит «Интерфакс». Согласно тексту письма, меры господдержки по выходу малых и средних компаний на фондовый рынок оказались эффективными. За период действия этого механизма в 2019—2023 годах объем размещений облигаций эмитентов МСП увеличился до 34 млрд руб.

В части нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» Мосбиржа предлагает предусмотреть частичное субсидирование понесенных затрат по размещению акций. Действующие критерии для субсидий МСП, как считают в торговой площадке, сдерживают развитие рынка IPO. Они предполагают, что в компании работает не более 250 сотрудников, а выручка МСП не превышает 2 млрд руб.

Помимо этого, для стимулирования выхода непубличных компаний на рынок Мосбиржа призывает увеличить налоговый вычет для покрытия расходов по организации IPO и поддержки листинга. Pre-IPO торговая площадка предлагает проводить на условиях государственно-частного партнерства. В пресс-службе ЦБ сообщили «Интерфаксу», что письмо получено и будет обсуждаться с заинтересованными сторонами.

Высокотехнологичные компании сегмента малого и среднего предпринимательства (МСП) могут размещать бумаги в секторах «Роста» и «Рынка инноваций» на Мосбирже. Они также могут субсидировать затраты на выпуск акций, размещенных на фондовой бирже. Кроме того, ЦБ реализует для таких компаний пре-IPO финансирование, гранты на листинг (в случае если это малая инновационная компания), а также льготное кредитование при участии институтов развития.

29 февраля президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил ускорить запуск особого механизма первичного размещения акций компаний, которые работают в приоритетных высокотехнологичных направлениях. По словам президента, нужно не только ускорить механизм, но и компенсировать компаниям затраты на размещение акций.