Мосбиржа предложила ЦБ рассмотреть дополнительные стимулы для IPO эмитентов

Предложение Мосбиржи содержится в письме к Службе по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ, которое приводит «Интерфакс». Согласно тексту письма, меры господдержки по выходу малых и средних компаний на фондовый рынок оказались эффективными. За период действия этого механизма в 2019—2023 годах объем размещений облигаций эмитентов МСП увеличился до 34 млрд руб.
В части нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» Мосбиржа предлагает предусмотреть частичное субсидирование понесенных затрат по размещению акций. Действующие критерии для субсидий МСП, как считают в торговой площадке, сдерживают развитие рынка IPO. Они предполагают, что в компании работает не более 250 сотрудников, а выручка МСП не превышает 2 млрд руб.
Помимо этого, для стимулирования выхода непубличных компаний на рынок Мосбиржа призывает увеличить налоговый вычет для покрытия расходов по организации IPO и поддержки листинга. Pre-IPO торговая площадка предлагает проводить на условиях государственно-частного партнерства. В пресс-службе ЦБ сообщили «Интерфаксу», что письмо получено и будет обсуждаться с заинтересованными сторонами.
Высокотехнологичные компании сегмента малого и среднего предпринимательства (МСП) могут размещать бумаги в секторах «Роста» и «Рынка инноваций» на Мосбирже. Они также могут субсидировать затраты на выпуск акций, размещенных на фондовой бирже. Кроме того, ЦБ реализует для таких компаний пре-IPO финансирование, гранты на листинг (в случае если это малая инновационная компания), а также льготное кредитование при участии институтов развития.
29 февраля президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил ускорить запуск особого механизма первичного размещения акций компаний, которые работают в приоритетных высокотехнологичных направлениях. По словам президента, нужно не только ускорить механизм, но и компенсировать компаниям затраты на размещение акций.