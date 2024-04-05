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Накопительное страхование стали покупать более молодые клиенты

Накопительным страхованием жизни (НСЖ) стали интересоваться более молодые клиенты, рассказали «Российской газете» участники рынка. Основная цель покупки таких полисов — формирование капитала на будущее.

Источник: Российская газета

В СК «Росгосстрах Жизнь» в 2023 году НСЖ оформляли преимущественно клиенты в возрасте 30−49 лет, их доля выросла до 56%. В «Совкомбанк Страхование Жизни» чаще всего договоры оформляли мужчины в возрастной категории 35−45 лет. При этом на 261% выросло число договоров, оформляемых мужчинами в возрасте 18−25 лет, и на 256% увеличилось число договоров в той же возрастной категории у женщин.

«Мы наблюдаем тенденцию “омоложения” среднего возраста клиентов в основном в онлайн-продажах. В физических каналах доля клиентов 40+ по-прежнему занимает более 60%», — рассказала управляющий директор дивизиона «Инвестиции и накопления» Сбербанка Ольга Монахова.

Доля клиентов до 40 лет, приобретающих программы накопительного страхования жизни в «АльфаСтрахование-Жизнь», устойчиво сохраняется на уровне 30−32% за последние несколько лет. Особым вниманием сегодня, добавили в компании, пользуются детские программы. Среди новых возможностей — развивающие сервисы для детей, включая образовательные курсы, репетиторов, консультации психолога.

«Средний возраст клиентов при заключении договора НСЖ составляет 45 лет, при этом пик востребованности накопительных программ приходится на аудиторию 36−45 лет, это 30% от всех договоров НСЖ, — рассказал генеральный директор “Капитал Лайф Страхование Жизни” Евгений Гуревич. — Договоры НСЖ, в которых застрахованным является ребенок, заключают более молодые клиенты, их средний возраст составляет 40 лет».

Чем раньше клиент приобретет страховку, тем она выгоднее с точки зрения тарифа, который фиксируется на весь срок договора, объясняет руководитель правления по развитию страховых продуктов и сервисов СК «Росгосстрах Жизнь» Гульнара Орлова. Клиентам трудоспособного возраста, по ее словам, страховка особенно актуальна, т.к. у них есть о ком заботится: это и маленькие дети, и пожилые родители, которые зависят от них финансово. «У многих клиентов есть кредитные обязательства, которые тоже нужно защищать и не перекладывать на плечи близких в случае непредвиденных ситуаций», — добавила она.

На фоне высокой ключевой ставки у населения вырос интерес к накоплению и преумножению, отметил вице-президент Всероссийского союза страховщиков Глеб Яковлев. Популярнее становятся программы с фиксированной доходностью. Также растет спрос на договоры с дополнительными сервисами, направленными на заботу о здоровье, и на договоры со сроком пять, десять лет и более. Увеличился средний чек по договорам, особенно с единовременным взносом.

«НСЖ обычно привлекает клиентов с крупными капиталами, которые заинтересованы скорее в сохранении, чем в умножении своего состояния, — говорит основатель компании-страхового брокера AMsec24 Антон Мельцов. — Они понимают, что могут использовать накопленные средства для передачи будущим поколениям или наследникам и осознают потенциальные риски для своего здоровья. Клиенты накопительного страхования получают гарантию получения денежных средств к моменту окончания контракта, а также защиту от финансовых рисков, связанных с серьезными заболеваниями и дорогостоящим лечением».

По словам Ольги Монаховой, 70% клиентов включают в полисы дополнительные риски. «Мы увеличили доходность и ликвидность продуктов, изменили условия для клиентов старше 60 лет, добавили возможность подключения страховой защиты и предложили клиентам программы НСЖ в юанях и долларах. В перспективе клиенты получат возможность самостоятельно в любой удобный момент управлять параметрами договора: оформление программ на короткие сроки, добавление новый валюты, развитие самостоятельных продаж в онлайн», — добавила она.

По статистике «Капитал Лайф Страхование Жизни», больше всего клиентов по НСЖ (44%) копят на образование и поддержку детей. Еще 26% формируют «финансовую подушку» безопасности, 25% страхователей планируют получить денежные средства после достижения пенсионного возраста, 13% копят на лечение.

«У наших клиентов появилась возможность пройти генетический чекап и узнать предрасположенность к наследственным заболеваниям. В последнее время наблюдается активный спрос на ЗОЖ, поэтому мы стараемся поддержать наших клиентов специальными программами, которые помогут им оставаться активными и здоровыми на долгие годы. Уже нормой стали полезные финансовые сервисы, например, с возможностью вернуть социальный налоговый вычет при оформлении программ страхования жизни онлайн», — рассказала Гульнара Орлова.

В 2023 году объем взносов по НСЖ вырос, по данным ЦБ, на 42,2%, до 352,4 млрд рублей. Выплаты, по оценкам ВСС, выросли на 82,5%, до 151,7 млрд рублей.

«В 2024 году НСЖ будет расти более низками темпами, чем в 2023 году, — полагает старший директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний агентства “Эксперт РА” Ольга Басова. — Это связано с тем, что текущие высокие ставки по депозитам будут привлекать часть клиентов НСЖ, у которых были краткосрочные договоры и тех, у кого завершился срок страхования. Так как значительная доля договоров НСЖ является долгосрочной, то поступление страховых премий по этим договорам продолжится и в 2024 году. Поэтому рынок страхования жизни в 2024 году будет в основном определяться долгосрочными договорами НСЖ. Прирост НСЖ в 2024 году может составить 25%».

Участники рынка ожидают в этом году роста спроса на более короткие продукты, сроком на 3−6 месяцев. «Потребители “распробовали” НСЖ и выбирают нужные продукты осознанно. К концу года мы ожидаем появления долевого страхования жизни, однако его развитие требует времени, оно будет востребован в более долгосрочной перспективе, станет действительно крупным игроком и для состоятельных клиентов, и для тех, кто хочет “попробовать”, — отметили в “Совкомбанк Страхование Жизни”.

По прогнозам ВСС, по итогам года сборы страховщиков жизни должны перешагнуть отметку в 1 трлн рублей.