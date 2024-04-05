Накопительное страхование стали покупать более молодые клиенты

«В 2024 году НСЖ будет расти более низками темпами, чем в 2023 году, — полагает старший директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний агентства “Эксперт РА” Ольга Басова. — Это связано с тем, что текущие высокие ставки по депозитам будут привлекать часть клиентов НСЖ, у которых были краткосрочные договоры и тех, у кого завершился срок страхования. Так как значительная доля договоров НСЖ является долгосрочной, то поступление страховых премий по этим договорам продолжится и в 2024 году. Поэтому рынок страхования жизни в 2024 году будет в основном определяться долгосрочными договорами НСЖ. Прирост НСЖ в 2024 году может составить 25%».