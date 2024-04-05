Это уже проблема: долги россиян быстро растут

ЦБ РФ раскрыл тревожные цифры о росте долгового бремени россиян. В стране за 2023 год выросло количество должников почти на 10% или на 4,7 млн до 50 млн человек. Это примерно 68% из 74,2 млн работающих россиян.
В деньгах их долг взлетел на 23% или на 6,4 трлн до 34,8 трлн рублей, а количество кредитов на их руках стремительно выросло на 22% или на 6,4 трлн до 34,8 трлн кредитов. Основной прирост долга россиян обеспечили заемщики с ипотекой — они добавили в долговое бремя 4,5 трлн рублей.
Растет количество должников с несколькими кредитами на руках. Половина от всего долга по розничным кредитам приходится на заемщиков, имеющих три кредита и более: годом ранее — таких было 44%, а в 2022 году — менее 40%.
Среди заемщиков, имеющих три кредита и более, 60% долга приходится на граждан с ипотекой.
За год на 2,7 млн человек выросло число заемщиков с тремя кредитами и более. Доля таких должников выросла с 25% до 28%. Из заемщиков с тремя кредитами половина (6,5 млн человек) имеет еще долг по двум кредитным картам.
Около 68% долга по ипотеке приходится на заемщиков, у которых, кроме ипотеки, на руках еще потребительский кредит. Годом ранее доля таких должников была меньше — 62%. Взятые потребительские кредиты могли быть использованы в качестве первоначального взноса по ипотеке, утверждает ЦБ РФ.
Растет возраст должников. Например, возраст заемщиков превысит пенсионный возраст 65 лет при плановом погашении 42% взятых ипотечных кредитов во втором полугодии 2023 года. За год доля таких должников выросла с 31% на 11 процентных пунктов.
Одновременно растет срок выдаваемых ипотечных кредитов — доля кредитов со сроком более 25 лет выросла за год с 47% до 57%. Чем больше срок погашения займа, тем больше должник платит, и тем меньше шансов у него расплатиться до выхода на пенсию.
При этом реальные доходы за вычетом инфляции растут медленно. По данным Росстата, за 2023 год реальные располагаемые доходы населения выросли на 5,4% при инфляции 7,4%. В 2022 году реальные располагаемые доходы населения снизились на 1% при инфляции 12%, а за 2021 год — выросли на 3,2% при инфляции 8,4%.
Закредитованность населения — это проблема
«Закредитованность населения — проблема, вызывающая беспокойство как регулятора финансового рынка, так и правительства», — отметила Татьяна Белянчикова, к.э.н., доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Сегодня приблизительно 40% всех граждан имеют хотя бы один кредит. Более того, согласно опубликованным данным, у более четверти всех заемщиков, физических лиц, есть три и более кредитов и займов. По словам экономиста, основная проблема — это не то, что всё больше людей берут кредиты и займы. В целом это нормально, что жилье, автомобиль, компьютер или туристическая путевка приобретаются в долг.
Основная проблема в том, что эти кредиты и займы часто не обеспечены — «а главное, что при высокой долговой нагрузке растет риск невозврата», — считает Татьяна Белянчикова. «И вот именно с этим и борется Банк России доступными ему средствами», — отметила экономист.
Это и относятся макропруденциальные лимиты — ограничения, сколько кредитов может выдать банк или МФО гражданам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН). Банк России вводит и макропруденциальные надбавки к коэффициентам риска для снижения заинтересованности банков и МФО выдавать необеспеченные кредиты и займы.
В этом случае, чем больше банк выдает необеспечнных кредитов, тем больше он должен отчислять из прибыли на создание резервов для невозвратных кредитов. Поэтому кредитные организации в ряде случаев ставят для заемщиков невыгодные заградительные условия — или просто требуют залог.
Такие меры Банка России работают, считает Татьяна Белянчикова. Доказательство этого — увеличение популярности новых инструментов на рынке, таких как потребительское кредитование под залог автомобиля, пояснила экономист. Не следует путать это с автокредитованием, так как при описываемой схеме кредит берется на любые цели, а его обеспечением служит имеющаяся в собственности заемщика машина.
«Есть все основания полагать, что в текущем году и лимиты, и надбавки, устанавливаемые регулятором, могут возрасти», — отметила экономист.
По ее данным, банки и МФО уже сегодня при расчете ПДН зачастую учитывают риск банкротства заемщика, а также платежи по товарам, купленным в рассрочку. «С учетом этого можно предположить, что поток новых одобренных заявок на кредиты, особенно необеспеченные, в 2024 году несколько ослабнет», — прогнозирует экономист.
Почувствуйте разницу
Около 34,8 трлн рублей потребительских (включая ипотечные) кредитов на руках росиян — это 21% от ВВП России 2023 года, уточнил исполнительный директор Института экономики роста им. Столыпина Антон Свириденко.
В США по состоянию на конец 2023 года общий долг американских домохозяйств составлял 17,5 трлн долларов. «Это 62% от американского ВВП. Как говорится — почувствуйте разницу. Все же, у нас потребление пока заточено больше под зарплаты, чем под кредитование», — отметил он.
Экономист связал рост выдачи кредитов с развитием рынка кредитования в России. «Зависит ли он от роста зарплат — да, в целом — да. Когда у вас стабильная зарплата вы думаете о том, что можете взять кредит, будет за счет чего отдавать», — пояснил Антон Свириденко.
По его мнению, закредитованность населения по сравнению с другими странами пока не такая высокая. «Но, с чем работать надо — те, у кого кредитная нагрузка перешла разумный предел, — считает экономист. — Это легко отслеживается и для таких заемщиков логично делать предупреждения, даже привлекать банковских советников. В мире существует много практик по этой теме».
Он советует внедрять умные рецепты других стран, концентрируясь на проблемных заемщиках. «Не мы первые, не мы последние, которые переживаем рост рынка потребкредитования», — подчеркнул Антон Свириденко.
К чему приведет рост долгов
«Рост закредитованности населения — это факт. Многие заемщики имеют до 2−3 кредитов — и это тоже наша текущая реальность», — отметил начальник аналитического отдела ИК «РИКОМ-Траст», к.э.н. Олег Абелев.
Он назвал серьезной ситуацию с закредитованностью россиян. Это подтолкнуло ЦБ принять меры — повышать ставки, долю первоначального взноса в ипотечном кредите. Все это сделано для того, чтобы охладить потребительский спрос на кредиты и займы.
Огромное количество кредитов было выдано в период действия льготных ипотечных программ, в период низких ставок, когда они были на уровне 4−7% годовых. Это привело к росту закредитованности, считает он.
«Если рост закредитованности не остановить, это приведет к увеличению банкротств, массовых неплатежей банкам, — предупредил Олег Абелев. — У банков будет снижаться ликвидность, их кредитный рычаг будет сжиматься».
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