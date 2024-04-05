Это уже проблема: долги россиян быстро растут

Сегодня приблизительно 40% всех граждан имеют хотя бы один кредит. Более того, согласно опубликованным данным, у более четверти всех заемщиков, физических лиц, есть три и более кредитов и займов. По словам экономиста, основная проблема — это не то, что всё больше людей берут кредиты и займы. В целом это нормально, что жилье, автомобиль, компьютер или туристическая путевка приобретаются в долг.