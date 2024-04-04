Всем прощаем: Россия рекордно сократила внешний долг

Снижение объема внешнего долга произошло из-за планового погашения займов, срок которых заканчивался, при отсутствии новых заимствований. Внутренний долг постепенно замещает внешний, мы видим и сегодня. В 2023 году объем рынка корпоративных облигаций вырос на 5 трлн руб. — т. е. на 26,5%, что оказалось рекордом за последние 10 лет как в абсолютном, так и относительном выражении, указывает Екатерина Безсмертная, декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ.