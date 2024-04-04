Нефть. Приближаемся к сопротивлению на $90,8

∙ Три танкера, перевозящие российскую нефть Sokol, стоят на якоре возле индийских портов, что может указывать на возобновление торговли несмотря на санкции США. Все грузы Sokol, загруженные в марте, и большая часть грузов, отправленных в феврале, были доставлены в Китай, но некоторые из этих более ранних партий теперь возвращаются в Индию. По информации Bloomberg, изменилось то, что теперь Sokol, с привлекательными скидками, поставляет не производитель, а трейдеры.