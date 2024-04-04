Нефть. Приближаемся к сопротивлению на $90,8

Нефть
Нефть марки Brent продолжила движение к $90 за баррель. Вблизи этой цели могут нарастать коррекционные настроения.
Росту мировых цен на нефть способствуют политика ОПЕК+ и эскалация напряженности на Ближнем Востоке. Дополнительную поддержку черному золоту оказывает локальное охлаждение в индексе доллара DXY.
Новостной фон.
∙ Вчера состоялось заседание мониторингового комитета ОПЕК+. Встреча прошла тихо-мирно в режиме видеоконференции — никаких неожиданных решений принято не было. Группа подтвердила приверженность избранной политике по сокращению добычи примерно на 2 млн баррелей в сутки до конца июня. Не последнюю роль в достижении целей картеля играет фактор дисциплины его участников. В последние месяцы нарушения были замечены со стороны Казахстана и Ирака. Однако страны обещали компенсировать ранее допущенное перепроизводство.
∙ Полный альянс ОПЕК+ соберется в 1 июня в штаб-квартире в Вене, чтобы решить, продолжать ли сокращение поставок в второй половине года. По оценкам МЭА, продление сокращения добычи до конца года может привести к дефициту предложения нефти на мировом рынке.
∙ Управление энергетической информации США (EIA) отчиталось о росте запасов нефти в стране, что контрастирует с ранее опубликованными оценками API. Запасы сырой нефти в США выросли на 3,2 млн баррелей за неделю, завершившуюся 29 марта, превзойдя ожидания рынка. При этом запасы бензина упали на 4,3 млн, дистиллятов — на 1,3 млн.
∙ Канада планирует запустить расширенный нефтепровод Trans Mountain 1 мая. Первые поставки будут произведены в адрес китайской Sinochem.
∙ Три танкера, перевозящие российскую нефть Sokol, стоят на якоре возле индийских портов, что может указывать на возобновление торговли несмотря на санкции США. Все грузы Sokol, загруженные в марте, и большая часть грузов, отправленных в феврале, были доставлены в Китай, но некоторые из этих более ранних партий теперь возвращаются в Индию. По информации Bloomberg, изменилось то, что теперь Sokol, с привлекательными скидками, поставляет не производитель, а трейдеры.
Природный газ
Несмотря на некоторое улучшение ситуации, фьючерсы на природный газ в США, скорее всего, продолжат движение в боковике $1,6−1,9 за MMBtu.
Поддержку котировкам будет оказывать заявленное крупными производителями сокращение добычи. Однако придавливать цену будут высокие запасы газа в стране и улучшение погодных условий.
Сегодня Управление энергетической информации (EIA) опубликует очередной еженедельный отчет о ситуации на рынке природного газа.
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