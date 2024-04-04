Как бычий тренд усиливает рост цен на нефть

Также у инвесторов вызывает обеспокоенность ситуация на Ближнем Востоке, в связи с возможным расширением палестино-израильского конфликта и прямым вовлечением в него Ирана. Тегеран поклялся отомстить Израилю за удар по иранскому консульству в сирийском Дамаске, который привел к гибели высокопоставленных военных. Страна поддерживает воюющих в секторе Газа с Израилем боевиков ХАМАС. Расширение участия Ирана в конфликте может привести к перебоям в поставках нефти.