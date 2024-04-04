Как бычий тренд усиливает рост цен на нефть

Ранее украинский беспилотный летательный аппарат попытался атаковать еще один российский НПЗ. На этот раз в Нижнекамске. У инвесторов возникают опасения, что могут уменьшиться объемы производства бензина и дизтоплива в стране, входящей в тройку крупнейших производителей нефти в мире и являющейся одним из крупнейших экспортеров нефтепродуктов.
Также у инвесторов вызывает обеспокоенность ситуация на Ближнем Востоке, в связи с возможным расширением палестино-израильского конфликта и прямым вовлечением в него Ирана. Тегеран поклялся отомстить Израилю за удар по иранскому консульству в сирийском Дамаске, который привел к гибели высокопоставленных военных. Страна поддерживает воюющих в секторе Газа с Израилем боевиков ХАМАС. Расширение участия Ирана в конфликте может привести к перебоям в поставках нефти.
Отметим, что на прошедшем сегодня заседании министров мониторингового комитета ОПЕК+, сопредседателями которого выступают Россия и Саудовская Аравия, альянсу не последовало каких-либо рекомендаций по изменению действующей политики по добыче нефти.
Также опасения у инвесторов вызывает просьба государственной энергетической компании Мексики Pemex к своему торговому подразделению отменить в апреле экспорт сырой нефти в объеме до 436 000 баррелей в день.
Pemex готовится к переработке мексиканской нефти на созданном в стране НПЗ Dos Bocas. Об этом свидетельствует изученный агентством Reuters внутренний документ компании.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».