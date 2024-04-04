Двухдневное падение кукурузы на бирже стало самым сильным с февраля

Указанные погодные условия компенсировали поддержку со стороны опубликованного ранее отчета Минсельхоза США. Согласно ему, фермеры в 2024 году засеят меньше гектаров кукурузы. По данным на воскресенье посевная площадь кукурузы в США составляла два процента, что соответствует прогнозам опрошенных Bloomberg аналитиков.