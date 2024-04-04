Двухдневное падение кукурузы на бирже стало самым сильным с февраля

Один бушель равен 38,691 кг.
Трейдеры направили внимание на улучшающиеся погодные условия, способствующие основной части посевного сезона в апреле.
Сейчас дожди помогают почве в западных районах Кукурузного пояса запастись влагой, а температура воздуха выше средних значений способствует быстрому прогреву почвы.
Указанные погодные условия компенсировали поддержку со стороны опубликованного ранее отчета Минсельхоза США. Согласно ему, фермеры в 2024 году засеят меньше гектаров кукурузы. По данным на воскресенье посевная площадь кукурузы в США составляла два процента, что соответствует прогнозам опрошенных Bloomberg аналитиков.
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