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Двухдневное падение кукурузы на бирже стало самым сильным с февраля

Фьючерсы на кукурузу с поставкой в мае на Чикагской бирже завершили свое самое сильное двухдневное падение на 2,1% (4,265 доллара за бушель) с февраля.

Источник: Reuters

Один бушель равен 38,691 кг.

Трейдеры направили внимание на улучшающиеся погодные условия, способствующие основной части посевного сезона в апреле.

Сейчас дожди помогают почве в западных районах Кукурузного пояса запастись влагой, а температура воздуха выше средних значений способствует быстрому прогреву почвы.

Указанные погодные условия компенсировали поддержку со стороны опубликованного ранее отчета Минсельхоза США. Согласно ему, фермеры в 2024 году засеят меньше гектаров кукурузы. По данным на воскресенье посевная площадь кукурузы в США составляла два процента, что соответствует прогнозам опрошенных Bloomberg аналитиков.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».