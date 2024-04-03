Власти США отказываются покупать нефть по текущим ценам

∙ Морские поставки нефти из России в последнюю неделю марта подскочили до самого высокого уровня в этом году. Валовая стоимость экспорта нефти выросла до пятимесячного максимума и составила $1,9 млрд за неделю, закончившуюся 31 марта. Нефть марки Sokol, от которой ранее отказались индийские заказчики, теперь направляется в Китай. Поставки нефти в Азию в марте выросли до 3,04 млн баррелей в сутки по сравнению с 2,94 млн в феврале.