Власти США отказываются покупать нефть по текущим ценам

Нефть
Нефть марки Brent в понедельник смогла пробить важный уровень сопротивления и направилась к своей следующей цели — $90,8 за баррель. Вблизи этой цели может нарастать влияние продавцов. Однако пробой уровня в $90,8 сможет открыть дорогу к $96.
Рост черного золота происходит на фоне сокращения добычи участниками ОПЕК+.
Сегодня пройдет заседание мониторингового комитета ОПЕК+, на котором, как ожидается, участники подтвердят заявленное сокращение поставок.
Добыча со стороны картеля снижается, а спрос на топливо в США и других странах при этом растет. О росте производственной активности в начале этой недели отчитался и Китай.
Сдерживающей силой выступает наращивание экспорта нефти со стороны стран, не входящих в ОПЕК+. Но и здесь не обошлось без черных лебедей — на этой неделе появились новости о возможном сокращении поставок мексиканской нефти Maya.
Трейдеры также обеспокоены ситуацией на Ближнем Востоке и могут в этой связи закладывать дополнительную риск-премию в стоимость нефти.
Новостной фон
∙ Морские поставки нефти из России в последнюю неделю марта подскочили до самого высокого уровня в этом году. Валовая стоимость экспорта нефти выросла до пятимесячного максимума и составила $1,9 млрд за неделю, закончившуюся 31 марта. Нефть марки Sokol, от которой ранее отказались индийские заказчики, теперь направляется в Китай. Поставки нефти в Азию в марте выросли до 3,04 млн баррелей в сутки по сравнению с 2,94 млн в феврале.
∙ Американский институт нефти (API) заявил о снижении запасов сырой нефти в США на 2,286 млн баррелей за неделю, закончившуюся 29 марта. Запасы сырой нефти упали сильнее, чем ожидал рынок. Официальные данные о запасах нефти в стране поступят сегодня от Управления энергетической информации (EIA).
∙ Администрация Байдена не будет реализовывать свои последние планы по покупке нефти для Стратегического нефтяного резерва на фоне роста цен. Заявленный порог стоимости — не выше $79 за баррель. Хотя в марте была совершена покупка 2,8 млн баррелей по цене $81 за баррель.
∙ Exxon и Chevron ведут борьбу за права на месторождение нефти у побережья Гайаны. Потенциальная выгода — около 11 млрд баррелей нефти стоимостью почти $1 трлн в текущих ценах.
Природный газ
Фьючерсы на природный газ в США наконец-то ожили. Последние три дня наблюдается рост. Котировкам удалось закрепиться выше $1,8 за MMBtu.
Локальным сопротивлением выступает 50-дневная скользящая средняя (EMA50) на уровне $1,933 за MMBtu.
Способствовать восстановлению цен может сокращение добычи, объявленное крупными производителями США.
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