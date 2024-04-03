Стройки останавливают из-за нехватки школ и детсадов

Пионерами во введении моратория на застройку стали города юга России. Первым был Геленджик, где еще в 2018 году был введен мораторий на новое строительство жилья, который продлится до 2026 года, рассказывает советник по инвестициям в недвижимость юга Евгений Ткачев. В 2021 году был введен мораторий в Сочи, это было связано с необходимостью разработки нового генплана для города-курорта. Моратории здесь вводятся с целью сохранить комфорт жизни в водно- и энергодефицитных территориях края. «Наряду с этим мы видим, что территории, не обладающие внятным и современным генеральным планом развития города, имеют точечную и хаотичную застройку. Именно эту картину можно было наблюдать также в Сочи и Новороссийске, где также был введен мораторий», — говорит он. Сейчас на территории Краснодарского края строительство жилья без сопутствующей инфраструктуры запрещено, это было внесено в градостроительный кодекс региона в 2021 году. Строительство в Сочи возможно только в рамках комплексного развития территорий с учетом планирования социальных объектов.