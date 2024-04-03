Стройки останавливают из-за нехватки школ и детсадов

Надзорные органы указывают, что для строящегося жилья не хватает социальных объектов. «Понятно, что объем строительства растет, что средства бюджетов ограничены для создания школ, детсадов. И конституционные права граждан на доступность объектов образования все равно остаются», — сказал он.
Сейчас, по словам Глушкова, в большей части регионов, где идет активное строительство жилья, ведется диалог на уровне исполнительной власти, надзорных органов и непосредственно бизнеса в поиске компромисса — какую часть социальной нагрузки может на себя объективно взять тот или иной муниципалитет. «Это невозможно, на мой взгляд, решить централизованно, — отметил президент НОСТРОЙ, — потому что экономика стройки очень сильно отличается даже не от субъекта к субъекту, а от муниципалитета к муниципалитету».
Саморегулируемые организации сейчас пытаются выработать так называемое «прокурорское меню», добавил Глушков — чтобы в каждом регионе бизнес, исполнительная власть и надзорный орган могли вырабатывать те правила формирования социальной инфраструктуры, чтобы не допускать перекосов и чтобы жилье, которое строится, было обеспечено социальными объектами.
Такая ситуация сложилась, в частности, в Омске: городская прокуратура объявила предостережение мэрии о недопустимости выдачи разрешений на строительство многоэтажек, не обеспеченных социальной инфраструктурой на момент предполагаемого ввода в эксплуатацию. По словам застройщиков, департамент архитектуры и градостроительства Омска уже приостановил выдачу разрешений на строительство жилья.
В новом микрорайоне Омска «Амур-2» в 2020 году построили новую школу на 1122 ученика, но мест в ней катастрофически не хватает. Родителям приходится бороться за то, чтобы устроить первоклассников в учебное заведение рядом с домом. Каждый апрель здесь выстраиваются очереди, мамы и папы ночуют в машинах. Если не повезет — придется ездить на уроки в соседние микрорайоны, на школьных автобусах. Устроить малыша в детский сад не менее проблематично.
На проблемы с устройством ребятишек в садики и школы также сетуют жители и других новых микрорайонов. Проекты планировки их территорий не соответствуют генплану города по соцобъектам.
Застройщики сетуют, что частный бизнес не вытянет подобной социальной нагрузки. Новые обязательства могут привести к тому, что стоимость возводимого жилья станет омичам не по карману. Один из вариантов, который сейчас бурно обсуждается в мэрии — ввести для застройщиков сбор в 6% на строительство социальной инфраструктуры. Впрочем, вполне вероятно, что эта финансовая нагрузка ляжет на плечи покупателей.
В Новосибирске с октября прошлого года из-за нехватки соцобъектов не были выданы разрешения на строительство свыше 300 тыс. кв. м жилья. В списке объектов, которые нужно построить незамедлительно, — семнадцать школ. Это уже сформировавшийся дефицит, на устранение которого требуется 30 миллиардов рублей. Городской бюджет такими средствами не располагает.
Предполагалось, что в марте местный Совет депутатов утвердит соглашение, которое будут заключать строительные компании с муниципалитетом. В проекте соглашения фигурирует сумма отчислений на социальные объекты — 5 тыс. руб. с каждого квадратного метра, возведенного застройщиком. По расчетам властей, такой размер отчислений позволит муниципалитету и застройщикам разделить расходы на соцобъекты пополам.
Однако сами парламентарии относятся к этому прохладно, опасаясь, что такое вмешательство в дела отрасли приведет к напряжению на рынке жилой недвижимости, а проблему с дефицитом соцобъектов так и не решит. Девелоперы постараются переложить затраты на покупателей, а квадратный метр жилья в Новосибирске уже и так недешев, средняя цена свыше 100 тыс. руб. Покупатели могут отреагировать снижением спроса. Есть риск и снижения качества жилья.
В Союзе строителей Алтайского края требования отчислений на соцобъекты при возведении одиночных домов считают противозаконными. Власти должны сделать загрузку уже существующих школ более равномерной, а их репутацию — более одинаковой, считают в Союзе. Пока же в одной школе, считающейся престижной, велик процент детей из других районов города. Другая школа, напротив, работает как вспомогательная из-за нехватки должной загрузки.
Раньше, поясняют в Союзе, соцобъекты строили после возведения новостроек и продажи квартир — на полученный доход. Если же нужно сначала построить соцобъект, а уже потом жилье, непонятно, где взять немалые средства на аренду земли и инженерную инфраструктуру.
Надзорные органы справедливо указывают на необходимость строительства социальных объектов синхронно со строительством жилья, считает председатель Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. Но это проблема не только застройщиков, но и местных, и региональных властей. «Вопрос разумного градпланирования предполагает ответственность именно власти. Мы передали достаточное количество полномочий вниз, чтобы была возможность планировать развитие своих территорий. Упростили работу с генпланом, дали инструмент единого документа градпланирования, в рамках поручений президента работаем над встраиванием в законодательное поле понятия “мастер-план”», — перечисляет он.
Если плана развития территории нет и строительство происходит без учёта инфраструктуры, то приостановка выдачи разрешений на строительство — это наиболее простой для местных властей, но вредный для развития инструмент, считает Пахомов. Не у всех регионов есть ресурсы для качественной работы по градпланированию, отмечает он, и здесь можно говорить о поддержке этой работы с федерального уровня.
Проблема обеспечения жилищного строительства социальной инфраструктурой во многих городах стоит довольно остро, и, в первую очередь, она имеет финансовую сторону, считает президент Фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева. Несмотря на многие меры, в том числе поддержку с федерального уровня в рамках «Инфраструктурного меню», средств на создание социальной инфраструктуры зачастую не хватает ни у муниципального бюджета, ни у застройщиков. Кроме того, в законодательстве о градостроительной деятельности отсутствуют требования по увязке строительства жилых зданий с наличием чьих-либо обязательств по обеспечению для новоселов необходимых мест в детских садах, школах, поликлиниках в соответствии с нормативами, а также контроля за выполнением таких обязательств.
За рубежом, по данным фонда, во многих городах для финансирования социальной инфраструктуры применяется инструмент «инфраструктурного платежа», который взимается с застройщиков в расчете на 1 кв. м строящегося жилья или иногда любых строящихся зданий.
Отдельные российские города (например, Москва, Санкт-Петербург, Пермь) пытаются решить эту проблему через заключение с застройщиками жилья на добровольных условиях различного вида инфраструктурных соглашений, предусматривающих обязательства застройщиков по созданию необходимой социальной инфраструктуры, рассказывает Косарева. В Перми предусмотрены также случаи, когда застройщик вместо создания объекта может заплатить городу денежные средства на его создание. В Санкт-Петербурге в Правилах землепользования и застройки установлено, что застройщику будет отказано в выдаче разрешения на строительство, если создание необходимых объектов социальной инфраструктуры не предусмотрено за счет бюджетных средств в соответствии с адресной инвестиционной программой города или же за счет частных средств. Подобный местный опыт сегодня активно обсуждается другими городами, но, в основном, звучат пожелания урегулирования этого вопроса на федеральном уровне, говорит Косарева.
Перед Екатеринбургом вопрос несовпадения темпов ввода жилья и социальной инфраструктуры встал лет пять назад. По прогнозам мэрии, к 2025 году в городе должно было быть 188 тысяч школьников. Чтобы они учились в первую смену, надо было создать дополнительно 60 тысяч мест. Проблема усугублялась тем, что за свой счет муниципалитет почти не строил: 90% — по федеральным программам. Ситуация начала меняться в последние 2−3 года: капитально отремонтировано и возведено с нуля больше зданий, чем за два предыдущих десятилетия. Для этого используется весь арсенал, от ГЧП до инфраструктурных бюджетных кредитов.
Заработал и механизм концессии, когда инвестор возводит объект на свои деньги или на банковский кредит под гарантии региона, а потом возвращает вложения за счет взносов муниципалитета и технической эксплуатации здания в течение пяти лет. Протестировав концессию на сфере образования, власти предложили бизнесу таким же образом модернизировать и медицину. Выбрано семь проектов стоимостью от одного до семи миллиардов рублей, ведутся переговоры. Более того, областной союз промышленников и предпринимателей вышел с инициативой создать единую программу по строительству социальной инфраструктуры на уровне региона: школ, детсадов, больниц, ФОКов. Она должна быть рассчитана на 5−10 лет, считает руководитель комитета по строительству Валерий Ананьев. Если в программе прописать все возможные источники финансирования, появится четкое понимание, что и когда будет сделано за счет государства, а что инвесторами.
Пионерами во введении моратория на застройку стали города юга России. Первым был Геленджик, где еще в 2018 году был введен мораторий на новое строительство жилья, который продлится до 2026 года, рассказывает советник по инвестициям в недвижимость юга Евгений Ткачев. В 2021 году был введен мораторий в Сочи, это было связано с необходимостью разработки нового генплана для города-курорта. Моратории здесь вводятся с целью сохранить комфорт жизни в водно- и энергодефицитных территориях края. «Наряду с этим мы видим, что территории, не обладающие внятным и современным генеральным планом развития города, имеют точечную и хаотичную застройку. Именно эту картину можно было наблюдать также в Сочи и Новороссийске, где также был введен мораторий», — говорит он. Сейчас на территории Краснодарского края строительство жилья без сопутствующей инфраструктуры запрещено, это было внесено в градостроительный кодекс региона в 2021 году. Строительство в Сочи возможно только в рамках комплексного развития территорий с учетом планирования социальных объектов.
«Кроме того, принято решение, согласно которому будущих застройщиков направляют на технический совет при главе Сочи, в котором участвуют коммунальные службы города, — рассказали в пресс-службе мэрии города-курорта. — На техническом совете дается правовая оценка правильности выдачи технических условий строительства и необходимости реконструкции подводящих магистральных коммунальных сетей».
Отметим, что стоимость квадратного метра строящегося жилья здесь заметно выросла — до 400 тыс. руб. и выше. Как отметили представители местных застройщиков, рост связан и с социальным бременем, ложившимся в том числе и на их плечи, и с повышением тарифов и другими расходами.