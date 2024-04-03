За месяц стоимость золота выросла более чем на 11% и в последние три дня регулярно обновляет исторический максимум. Утром 1 апреля цена июньского фьючерса на золото на бирже Comex достигла $2286. Исторические максимумы обновили и цены на серебро, приблизившись к $26 за унцию. С конца февраля металл подорожал почти на 15%.
Стоимость золота вновь обновила исторический рекорд
Стоимость июньского фьючерса на золото в ходе торгов на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) вновь обновила исторический максимум. По данным на 00:03 мск, золото торговалось на уровне $2301 за тройскую унцию (+1,94%).