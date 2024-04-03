ЦБ сократит продажи валюты на рынке почти в 12 раз

Министерство финансов России в апреле будет направлять на покупку иностранной валюты и золота по 11,2 млрд руб. в день, следует из сообщения ведомства. Банк России будет зеркалировать эти операции на внутреннем рынке и дополнительно продавать еще 11,8 млрд руб. в день. Таким образом, объем чистых продаж валюты на внутреннем рынке со стороны ЦБ будет равен эквиваленту 600 млн руб., что почти в 12 раз меньше, чем месяцем ранее.