«Яндекс такси» выплатил windfall tax в размере 1,7 млрд рублей

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. «Яндекс такси» выплатил налог на сверхприбыль (windfall tax) в размере 1,7 млрд рублей, следует из отчетности компании по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2023 год.
Согласно отчетности, выручка «Яндекс такси» выросла за прошлый год по сравнению с 2022 годом на 30,34% и составила 149,6 млрд рублей. Чистая прибыль увеличилась на 21,6%, до 31,9 млрд. рублей.
Ранее Минфин России сообщал, что в федеральный бюджет поступило в общей сложности 318,8 млрд рублей от налога на сверхприбыль. Фактический объем поступлений по налогу превзошел ожидаемый уровень в 300 млрд рублей. В министерстве также подчеркивали, что налог на сверхприбыль компаний является разовой мерой, повторное его взимание не планируется.
О налоге.
Для крупных компаний, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021−2022 годы превысила 1 млрд рублей, был введен налог на сверхприбыль. Он составлял 10% от суммы превышения прибыли за 2021−2022 годы над аналогичным показателем за 2018−2019 годы. Налог должен был быть уплачен до 28 января 2024 года. При этом его сумму можно было снизить вдвое, если перечислить обеспечительный платеж в период с 1 октября по 30 ноября 2023 года.