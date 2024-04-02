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«Яндекс такси» выплатил windfall tax в размере 1,7 млрд рублей

Выручка компании за 2023 год составила 149,6 млрд рублей.

Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. «Яндекс такси» выплатил налог на сверхприбыль (windfall tax) в размере 1,7 млрд рублей, следует из отчетности компании по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2023 год.

Согласно отчетности, выручка «Яндекс такси» выросла за прошлый год по сравнению с 2022 годом на 30,34% и составила 149,6 млрд рублей. Чистая прибыль увеличилась на 21,6%, до 31,9 млрд. рублей.

Ранее Минфин России сообщал, что в федеральный бюджет поступило в общей сложности 318,8 млрд рублей от налога на сверхприбыль. Фактический объем поступлений по налогу превзошел ожидаемый уровень в 300 млрд рублей. В министерстве также подчеркивали, что налог на сверхприбыль компаний является разовой мерой, повторное его взимание не планируется.

О налоге.

Для крупных компаний, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021−2022 годы превысила 1 млрд рублей, был введен налог на сверхприбыль. Он составлял 10% от суммы превышения прибыли за 2021−2022 годы над аналогичным показателем за 2018−2019 годы. Налог должен был быть уплачен до 28 января 2024 года. При этом его сумму можно было снизить вдвое, если перечислить обеспечительный платеж в период с 1 октября по 30 ноября 2023 года.