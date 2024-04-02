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В Союзе дачников напомнили о нововведениях в правилах уплаты земельного налога

В 2024 году вступил в силу закон, который предписывает владельцам дач указывать информацию о занимаемом строением участке земли и его кадастровом или инвентарном номере в уведомлении для расчета земельного налога. Эта требование распространяется на объекты жилищного фонда, инфраструктуру жилищно-коммунального хозяйства и другую недвижимость. В преддверии дачного сезона разбираемся, что это значит на деле.

Источник: Российская газета

Депутат Госдумы (фракция «Единая Россия»), председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин разъяснил «Российской газете»: «Ранее подобная информация не указывалась, так как многие объекты не были привязаны к конкретным участкам. Это часто приводило к ситуациям, когда, например, при планировании строительства автодороги выяснялось, что на маршруте расположен дом, который не был отмечен на карте. Введение данной поправки позволит сделать процедуру проектирования более прозрачной и зафиксировать все объекты для последующей защиты имущества граждан».

Обязанность указывать информацию о земельном участке и строении в уведомлении для расчета земельного налога поможет установить прямую связь между объектами и участками земли, что обеспечит более точное и правильное планирование различных инфраструктурных проектов. Это также позволит избежать недоразумений и споров при осуществлении строительных работ и эксплуатации объектов.

«Защита имущества граждан станет более эффективной благодаря возможности установления принадлежности строения к конкретному земельному участку. Также это позволит владельцам более точно оценить свои налоговые обязательства и избежать непредвиденных штрафов или проблем с налоговыми органами. Изменения станут важным шагом к более прозрачной и эффективной системе учета и контроля за недвижимостью», — заключил депутат.