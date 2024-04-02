В Союзе дачников напомнили о нововведениях в правилах уплаты земельного налога

Депутат Госдумы (фракция «Единая Россия»), председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин разъяснил «Российской газете»: «Ранее подобная информация не указывалась, так как многие объекты не были привязаны к конкретным участкам. Это часто приводило к ситуациям, когда, например, при планировании строительства автодороги выяснялось, что на маршруте расположен дом, который не был отмечен на карте. Введение данной поправки позволит сделать процедуру проектирования более прозрачной и зафиксировать все объекты для последующей защиты имущества граждан».