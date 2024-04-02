В ЦБ назвали способ решения проблем с обслуживанием карт «Мир» за границей

Ольга Скоробогатова добавила, что ЦБ «считает одной из приоритетных схем пополнения финтех-решения в иностранных государствах через СБП». Несколько подобных проектов уже есть, отметила она, и они несут меньше рисков для российских контрагентов. На вопрос о том, сохранится ли цель подключить к платежной системе «Мир» 30 стран к 2030 году, госпожа Скоробогатова ответила, что это будет понятно в середине года.