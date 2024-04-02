В ЦБ назвали способ решения проблем с обслуживанием карт «Мир» за границей

«Несмотря на то что риск вторичных санкций нашими иностранными контрагентами определен как существенный, мы видим страны, которые с нами ведут работу по расширению инфраструктуры, и продолжим трансграничное взаимодействие на эту тему. Несколько стран 100-процентно открыли свои банкоматы и POS-терминалы», — сказала Скоробогатова в Госдуме (цитата по «Интерфаксу»). Называть страны, о которых идет речь, она не стала.
Ольга Скоробогатова добавила, что ЦБ «считает одной из приоритетных схем пополнения финтех-решения в иностранных государствах через СБП». Несколько подобных проектов уже есть, отметила она, и они несут меньше рисков для российских контрагентов. На вопрос о том, сохранится ли цель подключить к платежной системе «Мир» 30 стран к 2030 году, госпожа Скоробогатова ответила, что это будет понятно в середине года.
23 февраля оператор платежной системы «Мир» — Национальная система платежных карт (НСПК) — попала под санкции США. Вслед за этим обслуживать карты «Мир» отказались платежные системы Киргизии и Армении. В НСПК объясняли, что решение об отказе работы с российской платежной системой зарубежные банки принимают самостоятельно.