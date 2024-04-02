Суд отказал в аресте акций российской QIWI после отзыва лицензии у банка

«В банке нет дыры, в банке в два раза больше активов, чем пассивов. АСВ говорит, что у них реестр на 4 млрд руб., но эта сумма составляет меньше 5% от активов, это ничтожная сумма. У банка достаточно активов для покрытия всех требований», — сказал представитель АО «Киви», ответчика по этому иску. Он также подчеркнул, что банк не имеет правовых оснований для оспаривания сделки между Qiwi Plc. и Fusion Factor Fintech Limited, поскольку не был ее стороной и не может вмешиваться в «верхнеуровневую сделку».